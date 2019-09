Es wird gehämmert, gesägt, gestrichen und verlegt neben der Alt-Lotter Tennishalle. Jutta Wolff und Tom Tenk haben es in die Hand genommen, die Gastronomie am Kornweg 3 wiederzubeleben. Einen Namen gibt es schon: Lotter Kreuzchen. „Das hier ist mein Rücktritt vom Rücktritt“, räumt Tom Tenk schmunzelnd ein. Kulinarische Spuren gibt es seit fünf Jahren in Osnabrück. Nach dem Brand im taste kitchen in Hellern hat er das neue Konzept dort mitentwickelt. Weiterhin baute er als Betriebsleiter das Osnabrücker „The Bulldog“ an der Pagenstecherstraße und das „Bulldog City“ an der Herrenteichsstraße mit auf.

Wenn er von sich berichtet, dann ist der gelernte Metzger schnell beim Thema Gastronomie. „Da habe ich schon als Jugendlicher Geld verdient. Es macht mir nun mal großen Spaß, mit Menschen umzugehen“, sagt der gebürtige Bayer. Mit Jutta Wolff, Geschäftsführerin von GO! Express&Logistics hat sich mittlerweile eine Freundschaft entwickelt.

Die Tennishalle hat seit einiger Zeit mit Lottes Sportdirektor Manfred Wilke einen neuen Eigentümer, der nun die Gastronomie in versierten Händen weiß. Nach einigen Betreiberwechseln und einer längeren Ruhephase stellten Jutta Wolff und Tom Tenk bei der ersten Besichtigung einen großen Renovierungsbedarf fest.

Schnell war der Gastraum empfangsbereit und eine gemütliche Ecke mit zwei blauen Ohrensesseln eingerichtet. Die Terrasse wird gleichfalls wiederbelebt mit neuer Bestuhlung und Beleuchtung. „Gemütlich soll es werden und ein Treffpunkt für alle. Eine Köchin stellen wir auch ein“, sagt Jutta Wolff. Sie freut sich drauf, dass sie ein lange gehegtes Vorhaben realisieren kann: eine eigene kleine Gastronomie. Der Name beziehe sich aufs Lotter Kreuz und aufs Stadion nebenan.

Nachmittags, auch während des Tennisbetriebs, wird es frisch gebackenen Kuchen geben, auf der Karte zudem Herzhaftes, wie Schnitzel, Frikadellen, Currywurst, Bratkartoffeln und Salate. „Alles selbst gemacht, frisch und möglichst aus der Region“, ist Tom Tenk wichtig. Er ergänzt: „Wir stellen das Lotter Kreuzchen als Veranstaltungsort für Meet and Greet zur Verfügung und für Feiern bis 60 Personen.“ Fest stehe, dass die Gastronomie an den Heimspielen der Sportfreunde geöffnet hat. Eröffnung wird in der ersten Oktoberwoche sein. Vorerst geplante Betriebszeiten: montags bis samstags, 15 bis 22 Uhr; sonntags ist Ruhetag.