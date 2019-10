Modellprojekt des Landes geht in die nächste Runde

Anfang OktoberVergabe der Ingenieursleistung für das Quartierskonzept Laer (fast abgeschlossen) November/DezemberAuftaktworkshop und Bürgerwerkstatt in Laer + Datenerhebungen, Bestandsanalysen, Berechnungen, Potenziale…. November/DezemberAuftaktveranstaltung in den sieben Pilotkommunen (Sanierer) Februar/März 2020Veranstaltungen in den sieben Pilotkommunen (Sanierer) mit Thermografierundgängen und Vorträgen Frühjahr 2020Praxis-Workshops zum Thema Modernisierungsmaßnahmen in Eigenleistung in den sieben Pilotkommunen (Sanierer) Frühjahr 2020Aktion Klima-Detektive, Nachbarschaftsfest usw. in Laer