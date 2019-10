Das Team um Filialleiterin Morena Heine und ihre Vertreterin Jessie Thönnissen ist schon seit Tagen dabei und räumt Waren auf der hellen modernen Verkaufsfläche ein. Erst am Mittwoch kommen Frischeartikel wie Fleisch und Gemüse.

Bis die Arbeiten – voraussichtlich Ostern 2020 – auf der Landwehrstraße abgeschlossen sind, erreichen die Kunden den Penny-Markt über die ausgeschilderte Einfahrt von der Bergstraße aus.

Rund 2400 Artikel sowie regelmäßige Aktionsangebote finden sich nach Unternehmensangaben auf etwa 840 Quadratmetern Verkaufsfläche in dem mit moderner Technik renovierten Laden. Das Gebäude hat zum Beispiel eine Luft-Luft-Wärmepumpe sowie Wärmerückgewinnung aus der Gewerbekälteerzeugung.

Rückblick: Nachdem der Edeka-Markt Krasniqi geschlossen hatte, lud dort seit vergangenem Dezember die Bäckerei Wieking in einem Café zum Verweilen ein. Gleichwohl bemühte sich auch die Lotter Verwaltung darum, dass es in Büren wieder eine Einkaufsmöglichkeit gibt. Die fand sich mit der Penny-Filiale. Penny ist ein Lebensmitteldiscounter mit internationalem Filialnetz, gegründet in 1973 in Deutschland. Seit 1989 gehört der Discounter vollständig zur Rewe-Gruppe.