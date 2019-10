So seien unter anderem Geräte auf dem Spielplatz gesperrt, weil sie nicht mehr sicher seien. Das Gebäude gehöre zwar der Gemeinde, aber die AWO sei laut Mietvertrag zuständig für die Beseitigung der Mängel, stellte Bürgermeister Rainer Lammers klar. Am kommenden Dienstag finde ein Ortstermin mit der zuständigen AWO-Vertreterin aus Münster statt.

Martin Keller ( SPD ) kritisierte erneut den Standort der Gasmessstation am Wiesenweg. Der große weiße Kasten mache nicht nur acht Parkplätze unbenutzbar, sondern lade auch zu Schmierereien ein. Christian Thies regte darauf hin an zu prüfen, ob dem nicht in Zusammen mit Jugendzentren und einem professionellen Graffiti-Künstler mit einer ansprechenden Gestaltung vorgebeugt werden könne. Stromkästen, die mit künstlerischen Bildern verziert seien, blieben in der Regel von wilden Graffiti verschont.

Jetzt ist es offiziell: Das umgebaute Feuerwehrgerätehaus in Wersen wird am Freitag, 22. November, ab 17 Uhr feierlich seiner Bestimmung übergeben. Das teilte Bürgermeister Lammers mit. Ursprünglich sollte die Einweihung bereist jetzt im Oktober sein, aber die Termine für die Bauarbeiten seien überzogen worden.

Weitere Anfragen im Rat hatte CDU-Ratsherr Hartmut Meyer. Er wollte wissen, ob für den mit 500 000 Euro eigentlich für dieses Jahr geplanten Ausbau von Wirtschaftswegen (unter anderem der Hunterorther Eschweg) noch Aussicht auf Förderung bestehe. Bauamtsleiterin Astrid Hickmann verwies auf das erforderliche Bodengutachten, das unlängst eingegangen sei: „Wir sind in der Auswertung“, sagte sie und kündigte an, dass im kommenden Jahr ein Förderantrag für den nächsten Bewilligungszeitraum gestellte werde. Mit anderen Worten: Für dieses Jahr ist der Zug abgefahren.

Überdies halte Meyer nach, ob Besitzern von Gebäuden mit mehr als vier Stockwerken, die keinen zweiten Rettungsweg nachwiesen könnten, aus Brandschutzgründen die Genehmigung entzogen werden könne, weil die Gemeinde keine Drehleiter hat. Ordnungsamtsleiterin Esther Kleina-Metelerkamp verwies darauf, dass hier das Kreisbaumamt federführend sei.