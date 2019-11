Vierte Gruppe ist „alternativlos“

„Der Bedarf wächst sogar noch“, unterstrich Hauptamtsleiterin Petra Tepe die vom Jugendamt aufgezeigte Notwendigkeit, eine vierte Gruppe in Mobilbauweise am Hohen Esch unterzubringen, bis der neue Fünf-Gruppen-Kindergarten in Trägerschaft des Christlichen Jugenddorfwerkes (CJD) fertiggestellt werden kann. Die baulichen Voraussetzungen für die Erweiterung um eine vierte Gruppe wurden bereits 2018 bei der Aufstellung der Container am Hohen Esch berücksichtigt.

Das Provisorium sollte eigentlich nur eine Zwischenlösung für zwei Jahre sein, bis der geplante Fünf-Gruppen-Kindergarten gebaut ist. Dass dieser voraussichtlich erst 2021/22 bezugsfertig sein wird, liegt an der langen Grundstückssuche: „Dem Träger CJD kann ein Grundstück zur Umsetzung des Vorhabens erst in 2020 angeboten werden“, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Erweiterung am Übergangsstandort sei also „alternativlos“, so die allgemeine Vertreterin von Bürgermeister Rainer Lammers .

„Wir haben den Bedarf, wir haben die technischen und statischen Möglichkeiten. Das ist eine sinnvolle Lösung“, kommentierte SPD-Fraktionschef Thomas Giebel den Beschlussvorschlag, für die Errichtung der vierten Gruppe 86 000 Euro zur Verfügung zu stellen.

Für die CDU stimmte Friedhelm Lange zwar grundsätzlich zu, gab aber zu bedenken, dass die Kosten für ein Provisorium, also einen weiteren Container, „doch erheblich“ seien. Seine Frage, ob man die Kinder nicht auf die anderen Kitas in der Gemeinde verteilen könne, musste Tepe allerdings verneinen: Erstens seien alle Kitas voll, und zweitens habe der Träger einen Rechtsanspruch darauf, dass die bei ihm angemeldeten Kinder nicht auf andere Einrichtungen verteilt würden.

Auch Friedhelm Pösse (FDP) und Friedel Glüder (Grüne) stimmten daher zu. Wie Lange betonten sie jedoch, dass jetzt das Grundstück „mit ganz großer Eile“ zur Verfügung gestellt werden müsse: „Wir sind da auf einem guten Wege“, sagte dazu Bürgermeister Lammers.