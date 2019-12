Wer zu Hause nicht angetroffen wurde, kann im Feuerwehrgerätehaus in Alt-Lotte am 27. Dezember in der Zeit von 15 bis 20 Uhr noch einen Schein für die Aktion erwerben. Für eine kleine Spende holen die Kameraden die Weihnachtsbäume am 11. Januar ab 8 Uhr ab. Der Baumschmuck muss umweltfreundlich abgeräumt und der Sammelschein an der Tanne befestigt sein.

Vom Erlös der Aktion wollen die Jugendlichen ihre Veranstaltungen mitfinanzieren. Das können die Kreisalarmübung, ein Orientierungsmarsch, der Berufsfeuerwehrtag oder weitere „spannende Erlebnisse“ sein, wie Jugendfeuerwehrleiter Julian Brüggemann sagt. „Wer also Interesse hat mitzumachen, ist eingeladen, die junge Truppe kennenzulernen“, sagt er.