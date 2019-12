Nach Polizeiangaben ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen 23.59 Uhr am Samstag und Sonntagmittag um 13.15 Uhr.

Einen Einbruchsversuch melden die Beamten außerdem vom Sperberweg in Wersen, wo ein Unbekannter am Freitagabend um 21.15 Uhr die Terrassentür eines Wohnhauses aufhebelte. Dabei sei er allerdings gestört worden, woraufhin er flüchtete. Hinweise erbittet die zuständige Polizei in Ibbenbüren unter ✆ 05451/591-4315.