Gegen 15.25 Uhr fuhr ein 67-jähriger Autofahrer aus Lotte auf der Straße Im Ellersen. Den Schilderungen zufolge hielt er vor dem vorfahrtberechtigten Napoleondamm an, um diesen zu überqueren. Als er in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem jugendlichen Rollerfahrer aus Lotte. Den Sachschaden an Pkw und Roller schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro.