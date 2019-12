Teure Ergänzungen

Lotte -

Die Erweiterung der Grundschule Alt-Lotte und der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln am Standort Wersen wird die Gemeinde insgesamt mehr als fünf Millionen Euro kosten. Was genau welche Kosten verursacht, erläuterten Architekten und Fachplaner jetzt im Bau- und Planungsausschuss. Der gab am Ende trotzdem grünes Licht. Erstmals wurden die Entwurfsplanungen für beide Projekte in öffentlicher Sitzung des Bau- und Planungsausschusses so detailliert mit allen Positionen der einzelnen Gewerke samt Berechnung der Netto- und Bruttokosten vorgestellt.