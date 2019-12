Äthiopien gehöre zu den unterentwickeltsten Ländern der Erde. Die Gruppe der Menschen, die dort nicht lesen und schreiben können, sei eine der größten in Afrika, schreibt die Kirchengemeinde. Die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen sei alarmierend hoch. Eine gute Schulbildung sei die beste Grundlage, um Abhilfe zu schaffen. Dazu will die Pfarre mit der Sternsingeraktion 2020 einen kleinen Beitrag leisten.

Alle Kinder und Jugendlichen, die Zeit und Lust haben, als Sternsinger für die gute Sache auszuschwärmen, sind – unabhängig ihrer Konfession – eingeladen. Das nächste Vorbereitungstreffen in Westerkappeln findet am Freitag, 27. Dezember, um 17 Uhr in der in der katholischen Kirche statt. Für Wersen und Halen treffen sich die Sternsinger am gleichen Tag zur gleichen Zeit in der St. Franziskus-Kirche. Und für Alt-Lotte gibt es am Samstag, 28. Dezember, um 11 Uhr ein Vorbereitungstreffen in der St. Hedwig-Kirche.

Für Fragen stehen diese Ansprechpartner gerne zur Verfügung: Westerkappeln: Werner Ramatschi, ✆ 0173- 4390839; Wersen und Halen: Frau Schulz, ✆ 05404/958376; Alt-Lotte: Herr Buschenhenke, ✆ 0 54 04/17 47