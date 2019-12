23 Gottesdienste an Heiligabend

Westerkappeln/Lotte/Tecklenburg -

Auch in diesem Jahr liegt ein Leporello mit den evangelischen Weihnachtsgottesdiensten in der Region aus. An dem Flyer beteiligen sich die evangelischen Kirchengemeinden Lotte, Wersen, Wersen-Büren, Tecklenburg und Westerkappeln.