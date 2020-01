Rekord: Der Leader-Vorstand Tecklenburger Land hat erstmalig sechs Projekte in einer Sitzung beschlossen. Die engagierten Projektträger freuen sich über eine Bescherung in Höhe von insgesamt 450 000 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Vorsitzende, Tecklenburgs Bürgermeister Stefan Streit , und der Geschäftsführer Horst Schöpper freuten sich über dieses Ergebnis. Die Projektträger würden mit ihren Vorhaben und ihrem Engagement die Entwicklung im Tecklenburger Land unterstützen. Die Projekte:

Die Westerkappelner Elterninitiative für Spielen und Erleben bietet mit dem WeSpE-Mobil ein Tiny House an. Das kann im ganzen Tecklenburger Land aufgestellt werden. Projekte und Bildungsangebote im außerschulischen und auch im schulischen Bereich können umgesetzt werden.

Der alte Friedhof in Lotte-Wersen soll zum Begegnungs- und Erinnerungsort sowie zum Ort hoher Biodiversität entwickelt werden. Der Friedhof mit dem denkmalgeschützten Grab des evangelischen Theologen und späteren Nazi-Widerstandskämpfers Martin Niemöller soll zu gleich ein naturnahes Idyll mit direktem Zugang zur angrenzenden Düte-Aue werden.

Das Kooperationsprojekt der Leader Regionen Tecklenburger und Steinfurter Land baut eine internetgestützte und app-unterstützende Plattform zur Nutzung von klimafreundlichen Mobilitätsangeboten auf.

In Hopsten-Schale hat die Dorfgemeinschaft eine Unternehmergesellschaft gegründet. Mit Unterstützung durch Leader-Mittel wird ein Dorfladen, der die Nahversorgung sicherstellt und einen sozialen Treffpunkt bietet, eingerichtet.

Der Heimatverein Riesenbeck möchte einen Lehrgarten am Begegnungszentrum/Landmaschinenmuseum Hof Lammers einrichten. Der öffentlich zugängige Lehrgarten steht im Zusammenhang mit der Anpflanzung und Herrichtung einer großen Streuobstwiese.

Aufbauend auf den Ergebnissen des bisherigen Projektes wird die weitere Entwicklung der Dorfläden gefördert und unterstützt. Ziel ist der Aufbau und die Entwicklung eines Dorfladenverbundsystems mit Dorfläden in Dörenthe, Schale, Gimbte und Rodde, verbunden mit der Schaffung von integrativen Arbeitsplätzen.

Im Jahr 2020 können letztmalig in der aktuellen Leader-Förderphase Projekte eingebracht werden, teilt der Vorstand mit.