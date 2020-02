In der RTL-Show „Undercover Boss“ arbeiten Führungskräfte als Hilfsarbeiter getarnt in ihrem eigenen Unternehmen. Durch die ungewohnte Tätigkeit und den Kontakt mit den Mitarbeitern sollen die Chefs eine andere Sicht in die Abläufe in der Firma erhalten. Am Montag (3.2.) spielt Achim Weniger, Vorstand bei der Vedes AG, inkognito in der Real-Life-Doku mit.