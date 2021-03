Dem Vergleich mit der Realität halten Fernsehkrimis nicht immer stand. Um nicht zu sagen: recht selten. Die eine oder andere Parallele macht Udo Potthoff dann aber doch aus. Zum Beispiel, was die Herangehensweise bei der Suche nach dem Täter betrifft. „Da sieht man in Krimis dann immer die Kommissare vor Metaplanwänden stehen“, erläutert der Pressesprecher der Kreispolizei. „In der Mitte ist der Tote“ – und von ihm zweigten Informationen rund um die Tat ab.

„So läuft es bei uns auch in der täglichen Arbeit ab“, sagt Potthoff. Nicht immer gebe es eine schriftliche Gedankenstütze. Wohl aber glichen die wesentlichen Ansatzpunkte, die bei Ermittlungen abgeklopft werden, denen im TV. Diese Ansatzpunkte sind es auch, die Potthoffs Kollegen aus dem Zentralkommissariat 11 ihren Untersuchungen zugrunde legen.

Eben jene Kollegen beschäftigen sich von Greven aus mit allerlei Fällen aus dem gesamten Kreisgebiet. Sie sind dank Lehrgängen spezialisiert auf Brände – und damit auch zuständig für die in Metelen, beispielsweise den Großbrand im ehemaligen Autohaus Becker Ende Januar oder das Feuer in einer Lagerhalle im Industriegebiet vor zwei Tagen.

Wie sah der Tatort aus? Was gab es dort zu entdecken? An welchem Wochentag ist der Brand gelegt worden und um welche Uhrzeit? Mit Orientierung an solcherlei Ansatzpunkten können die Kriminalbeamten zugleich mögliche Parallelen ausmachen, Brandserien als solche erkennen. „Bildlich gesprochen legt man die aktuellen Fälle nebeneinander auf den Tisch“, erklärt Potthoff. Und schöpft womöglich zusätzlich aus dem eigenen Erfahrungsschatz: „Die Kollegen haben gedanklich auch immer die Altfälle parat.“

Außerdem behalten die Kriminalbeamten stets im Hinterkopf, welche Personen direkt nach der Tat in Erscheinung getreten sind, wer als Zeuge ausgesagt hat. So manches Mal müssen die Polizisten gedanklich gar nicht in die Ferne schweifen – denn das Böse liegt ganz nah. Wie etwa im vergangenen Jahr die Ermittlungen zu diversen Brandstiftungen in Gronau gezeigt haben, als deren Urheber schließlich Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr entlarvt worden sind. „Dahingehende Überlegungen sind immer Bestandteil unserer Ermittlungen“, sagt Potthoff. „Denn so ganz abwegig ist das nicht.“