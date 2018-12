Der Bezirksverband Emsdetten hatte in einem aufwendigen Bewertungsverfahren die Gärten betrachtet. Zunächst schickte der Bezirksverband drei Gutachter, welche die fünf schönsten Gärten auswählten. In einem zweiten Schritt kamen nochmals vier Gutachter, die diese Gärten nach ihrer Schönheit sortierten. Außerdem waren Gutachter aus Warendorf im Lütke-Feld, welche die gesamte Anlage bewerteten. Dabei erreichte der Metelener Verein eine Punktzahl von 46,3 und somit den fünften Platz im Bezirksverband Emsdetten. Auf dem Erntedankfest in Emsdetten hatten Vertreter aus Metelen diese Auszeichnung entgegengenommen.

Die erste Vorsitzende Elisabeth Veekamp-Liemann und Bürgermeister Gregor Krabbe ehrten die fünf Besten der insgesamt 24 Mitglieder. Dies waren: Josef Kockmann (89 Punkte, 1. Platz), August Hillmann (81,3 Punkte, 2. Platz), Maria Pöpping (77 Punkte, 3. Platz), Erich Krabbe (66,6 Punkte, 4. Platz) und Vladimir Diener (53,3 Punkte, 5. Platz). Krabbe betonte, dass eine Kleingartenanlage nicht in jedem Ort vorhanden sei. Und eine Kleingartenanlage habe immer eine Außenwirkung.

So zum Beispiel auf der Gartentour der KIM. Vorsitzende Elisabeth Veekamp- Liemann resümierte im Pressegespräch das Jahr der Kleingärtner und erzählte, dass die Weltmeisterschaft mit dem ersten Spiel Deutschlands das Vorhaben der Kleingärtner und die geplanten Einnahmen über den Haufen geworfen habe. Durch das Spiel sei die Station Kleingartenanlage abends kaum noch angefahren worden, so dass einiges an Einnahmen durch den Essens- und Getränkeverkauf weggefallen sei.

Insgesamt zeigte Veekamp-Liemann sich aber erfreut über das vergangene Jahr. Alle Gärten hätten eigene Brunnen, so dass es keine Probleme mit dem Hitzesommer gegeben habe. Die guten Erträge seien auch einer Imkerin zu verdanken, die seit dem letzten Jahr im Lütke-Feld Quartier bezogen habe.