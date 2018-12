Passt sowas in die heutige Zeit?

Bereits im Bebauungsplan für das neue Baugebiet „Am Schützenwald“ soll nach Ansicht des CDU-Fraktionsvorsitzenden André Kersten deutlich gemacht werden, dass es in der Nachbarschaft ab und an knallt. Dort soll eingetragen werden, dass nebenan Schützenfeste stattfinden und dies soll auch allen potenziellen Käufern gesagt werden und auch Thema im Kaufvertrag sein.

Dann soll den Häuslebauern auch gesagt werden, was es koste, die Grundstücke endgültig baureif zu machen. Kostspielige Auffüllungen im Bereich Hilbuskamp IV hatten ja bekanntlich für Ärger gesorgt, wie Bürgermeister Gregor Krabbe in der jüngsten Ratssitzung bekannte: „Wir haben da unsere Erfahrungen gemacht.“

Deutliche Kritik an dem Bebauungsplan kam von der sozialdemokratischen Fraktion im Gemeinderat. Sie zielte vor allem auf einen Passus, nach dem in Doppelhaushälften, die auf den Grundstücken in dem Gebiet gebaut werden können, nur jeweils eine Wohnung zulässig ist.

Dass dies in einer Zeit, in der Wohnraum – gerade für junge Leute – knapp sei, nicht passe, kritisierte Andreas Sievert, der Fraktionschef der Sozialdemokraten. Angesichts der Nachfrage nach günstigem Wohnraum im Ort plädierte er dafür, pro Doppelhaushälfte auch zwei Wohnungen zuzulassen. Sievert erläuterte, dass sich die Bebauung durch eine solche Maßgabe nicht verändern würde: „Wir wollen hier doch keine Blöcke bauen.“

Bürgermeister Gregor Krabbe erklärte, dass man für das Gebiet Schützenwald eine „großzügige Bauweise“ im Auge gehabt habe. In der Tat weisen vor allem die Grundstücke im östlichen Bereich des Gebietes durchaus respektable Quadratmeterzahlen auf.

Für die Verwaltung argumentierte Bauamtschef Stefan Weßling, dass sich durch stärkere Nutzung von Häusern – durch mehrere Wohnungen – Stellplatzprobleme ergeben könnten. Ähnliches habe man im Hilbuskamp beobachten können.

Kämmerer Andreas Möllers, der sich auch um die Vermarktung des Gebietes kümmert, erläuterte, dass sich eine verdichtete Bebauung beim nächsten Baugebiet, das die Gemeinde im Auge habe, nämlich bei der Bebauung „Am Stadion“, anböte.

Die SPD konnte sich diesen Argumenten nicht anschließen und votierte entsprechend auch gegen den Aufstellungs- und Offenlagebeschluss – allerdings als einzige Fraktion.