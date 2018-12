Leeres Gotteshaus an Weihnachten

Wo gibt es denn sowas? Ein leeres Gotteshaus ausgerechnet an einem der höchsten Feiertage des Jahres? In der Dankeskirche bleiben am Heiligen Abend und auch an den Weihnachtsfeiertagen die Lichter aus – müssen sie auch, denn die Kronleuchter sind seit Monaten abgehängt. Zwar hängt der Weihnachtsstern außen über dem Eingang, doch drinnen gibt es nicht einmal Kirchenbänke.

„Es war die richtige Entscheidung, vor dem Beginn der Arbeiten den Zeitrahmen so zu wählen, dass der Kirchraum an Weihnachten nicht zur Verfügung stehen würde“, blickt Pfarrerin Imke Philipps sich auf der Baustelle um. Dort hat sich seit dem Beginn der Arbeiten Anfang Oktober zwar einiges getan, für Gottesdienste ist die Dankeskirche aber längst noch nicht wieder bereit.

„Ich gehe aber davon aus, dass die Kirche spätestens zur nächsten Konfirmation in Metelen fertiggestellt sein wird“, setzt Philipps den Handwerkern, die sich an diesem Vorweihnachts-Dienstag die Klinken in die Hände geben, ein deutliches Datum, an dem alles picobello sein muss im Gotteshaus an der Heeker Straße.

Das dürfte zu schaffen sein, denn die gröbsten Arbeiten sind bereits ausgeführt. Vor allem der Abriss der Trennwand im Kirchraum ist geschafft. Nur wer nach oben an die Balkendecke schaut und dort eine kleine Unregelmäßigkeit entdeckt, bekommt noch eine Ahnung davon, wo einst die Wand stand.

Der Kirchraum ist nun bedeutend größer geworden, mutet angesichts des fehlenden Mobiliars an wie ein „Tanzsaal“, wie Philipps scherzt. Ein großes Gerüst bringt die Maler auf Deckenhöhe, wo sie die markante Balkenkonstruktion mit einem frischen Schutzanstrich versehen.

An den Wänden schauen bereits die Anschlüsse aus den im Bodenbereich verlegten Heizungsrohren. Die alte Lösung mit Elektroheizstäben unter den Bänken hat ausgedient, weicht dem Anschluss neuer Heizkörper, die an den Wänden aufgehängt werden.

Deshalb müssen die Kirchenbänke alle ein wenig kürzer gemacht werden. Am Mittelgang wird nämlich auch im sanierten Gotteshaus festgehalten. Er führt zentral durch den Kirchraum und bildet die Achse vom Eingang bis zum Kreuz über dem Altarraum. Das Kruzifix befindet sich ebenso wie die Kirchenbänke aktuell bei einem Neuenkirchener Unternehmen. Beides wird dort überarbeitet.

Noch ist nicht ganz klar, ob das alte Mobiliar des Altarraums wieder aufgebaut wird, oder ob aus dem Fundus der Landeskirche eine zwar gebrauchte, aber eben zeitgemäße Einrichtung beschafft werden kann. Die Kanzel jedenfalls wartet aktuell unter Folie verpackt auf ihren nächsten Einsatz in dem dann 56 Jahre alten Gotteshaus.