Handaufhalten beim Hausbesuch

Ulrich ist der Traum vieler älterer Frauen – zumindest beim Blick auf sein Kurzprofil. 76 Jahre alt ist der „fröhliche Handwerker im Ruhestand“, der verwitwet ist, aber gesellig, zuverlässig und treu. Und er ist zu haben. Er sucht „die Dame, die gerne lebt, reist, tanzen geht, die Fröhlichkeit und Zweisamkeit in ihrem Leben vermisst.“

„Das war genau der Richtige für mich“, schildert Marlis Ciesla ihre Reaktion, als sie diese Bekanntschaftsanzeige las. Die 76-Jährige Metelenerin, die vor zwei Jahren ihren Mann beerdigen musste, sehnt sich nach einem neuen Partner, mit dem sie den Herbst des Lebens gemeinsam verbringen kann. „Der passte einfach wunderbar“, beschreibt sie im Gespräch mit unserer Zeitung ihre Vorfreude.

Noch an dem Samstag, als sie über Ulrich las, rief sie die kostenlose Kontaktnummer der Agentur GfZ an, welche die Anzeige mit besagtem Ulrich aufgegeben hatte. „Ich war schon beeindruckt, dass sich eine Mitarbeiterin bereits für den nächsten Tag, das war ja der Sonntag, bei mir anmeldete“, so die Seniorin.

Im gemütlichen Häuschen der Frau Ciesla saß man zusammen. „Die Dame war sehr freundlich und beschrieb diesen Ulrich ausführlich. Sie sagte ,Sie passen bestimmt gut zusammen’“, schildert die Metelenerin, die ihrerseits dann irgendwann auch nach der Adresse oder Telefonnummer des Ausgewählten fragte.

Da sei der Plauderton doch recht schnell geschäftsmäßig geworden, so die Schilderung der Seniorin. „Die Dame erklärte, dass die Agentur nur dann tätig werde, wenn ich einen Vertrag mit ihr abschlösse. 8500 Euro würde das kosten.“ Eine Summe, die die Rentnerin keineswegs bezahlen wollte und entsprechend auch nicht den Kontakt zu ihrem anvisierten Ulrich bekam.

„Statt dessen hat die Mitarbeiterin der Agentur noch um 50 Euro für ihre Auslagen und Fahrtkosten gebeten – und ich war so dumm und habe ihr die auch noch gegeben“, ärgert sich Marlies Ciesla heute noch. Sie zeigte sich aufgebracht über die Geschäftspraxis der Agentur und hat auch die Polizei eingeschaltet.

Das Unternehmen „Glück für Zwei“, kurz GfZ, ist sich indes keiner Schuld bewusst. Sigrid Peters, Geschäftsführerin der Agentur mit Sitz in Koblenz, erklärte auf Anfrage dieser Zeitung, dass ihr Unternehmen mit den Kontakt suchenden Kunden Verträge abschließe – und zwar sowohl mit den Inserenten als auch mit denjenigen, die sich auf die Anzeigen hin meldeten. „Dafür vermitteln wir bis zum Erfolg“, so die Peters. Will heißen: Wenn es mit dem ersten Kontakt nicht klappt, werden weitere Kandidaten vermittelt – in beide Richtungen.

Zum konkreten Fall Ciesla erklärte die GfZ-Geschäftsführerin weiter, dass dieser bereits bei der telefonischen Kontaktaufnahme am Samstag die Vertragssumme von 8500 Euro genannt worden sei. Zu den 50 Euro Spesen, welche die Metelenerin bezahlte, merkte Peters an, dass die Besuche grundsätzlich kostenlos und unverbindlich seien.

17 000 Euro kostet das „Glück für Zwei“ also, wenn es denn vertraglich von den beiden Suchenden fixiert ist – bis zum Erfolg garantiert durch die Agentur. Viel Geld für viele Menschen, die einen neuen Partner suchen – und soviel Geld, dass das Geschäftsmodell und die Preise der Agentur längst auch den Verbraucherschützern bekannt sind.

Der Düsseldorfer Verbraucherzentrale NRW liegen seit 2012 zehn Beschwerden von Kontaktsuchenden über GfZ vor. „Der letzte Eintrag stammt aus diesem Jahr“, hieß es auf Anfrage unserer Zeitung aus der NRW-Zentrale der Verbraucherschützer. Dort schließt man nicht aus, dass es weitere Beschwerden bei den einzelnen Beratungsstellen im Lande geben könnte.

Unbeschrieben ist das Blatt „GfZ“ auch mit Blick auf juristische Auseinandersetzung nicht. Im Januar des Vorjahres berichtete etwa „Spiegel-Online“ über einen Vergleich, den ein Senior-Romeo mit der Agentur vor der 3. Zivilkammer am Landgericht in Mönchengladbach zog. Und auch Rechtsanwälte bieten – teils explizit mit Verweis auf das Geschäftsgebaren von „Glück für Zwei“ – im Internet ihre Dienste für Betroffene an.

Marlies Ciesla jedenfalls hat ihre Erfahrung mit der Agentur gemacht. Die Seniorin hofft, dass ihr Fall andere Kontaktsuchende nachdenklich werden lässt, bevor sie Verträge mit erheblichen finanziellen Folgen unterschreiben.