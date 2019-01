Die alte Grundschule wirkt ganz und gar nicht verwaist, auch wenn hier seit den Weihnachtsferien nicht mehr unterrichtet wird. Auf den Treppenstufen nach oben kleben die Buchstaben des ABC, auf den Tafeln erzählen stehengelassen Kreidebotschaften von Hausaufgaben und an den Türen haften die Namen der Klassenlehrer. Die Hinweisschilder für die Musiker, denn zur Registerprobe teilen sich die Instrumente auf. Im Erdgeschoss üben die Blechbläser mit den schallenden Trompeten, den tiefen Tönen von Tuba, Posaunen und Horn und die Nachwuchsdirigenten, eine Etage darüber die zarten Querflöten und Oboen in Nachbarschaft zu den sonoren Klarinetten und Fagotts.

Seit 2012 lädt das Blasorchesters Metelen (BOM) regelmäßig den Musikernachwuchs anderer Vereine der Region zu einem Projektwochenende im Januar in das Vechtestädtchen ein. In diesem Jahr haben 75 Jugendliche im Alter von zwölf bis 26 Jahren zugesagt und große Lust auf das gemeinsame Musizieren. Denn darum geht es: „Nicht die höchste Qualität steht im Vordergrund, sondern vor allem der Spaß an der Musik“, sagt Maximilian Wessels vom Orgateam. Wie gut das Konzept funktioniert, zeigt die Teilnehmerliste: die jungen Männer und Frauen sind aus dem ganzen Münsterland, dem Ruhrgebiet und selbst aus Niedersachsen angereist und zum Teil zum wiederholten Mal dabei. „So entstehen auch Freundschaften und es ist schön, hier Leute wiederzutreffen, die man schon aus vergangenen Workshops kennt.“

Die Schlagwerkzeuge sind auf der Bühne des Bürgerhauses aufgebaut, denn es ist zu umständlich, sie zu den Einzelproben in die alte Schule zu tragen. Für das gelungene Zusammenspiel von Schlagzeug, Kesselpauke, Becken, Marimbaphon und Xylophon ist der richtige Takt die Basis, wenn der Rest des Orchesters fehlt. Am Pult steht Benny Doedt, dirigiert das kleine Ensemble und zählt immer wieder bis fünf. So fügen sich die ersten leisen Töne nach und nach zu einem harmonischen Rhythmus und enden mit einem selbstbewussten Paukenschlag. Dass Noten einer mathematischen Logik folgen, erklärt bei den Saxophonistinnen Dozent Stefan Ketteler an Hand einer Triole, die drei Drittel-Notenwerten entspricht. Dafür proben die Klarinetten an einem „gewollten Grauseln“ in einem Stück aus dem „Circle dance“, so Nils Tegethoff. „Klingt schön hässlich, soll aber so sein“, kommentiert er belustigt das vorgeschriebene schräge Getöne. Insgesamt zwölf Musikstücke von symphonischen Arrangements über Pop bis hin zu Filmklassikern werden akribisch zerlegt und geprobt.

Die Nachwuchsdirigenten Katharina Kohle und Simon Meads üben ihre Fertigkeiten mit dem BOM unter den aufmerksamen Augen des Hauptdirigenten Dirk Brünenborg. Einer seiner Tipps: „Wichtig ist, dass es deutlich ist“ und meint die Handbewegungen, die das Orchester führen.

Ob und wie gut sich alle Instrumente und die Dirigenten zueinander fügen, wird das Abschlusskonzert zeigen.