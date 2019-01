Frohe Botschaft mit Chormusik

Das sinnfällige Motto des nachweihnachtlichen Chorkonzertes in der Pfarrkirche erklang sozusagen erst am Schluss: „Klänge der Freude“. Edward Elgars Militärmarsch Nr. 1 „Pomp and Circumstance“ wirkte mit einen inhaltlich anderen deutschen Text wie eine passende Überschrift über diese angenehme, musikalische Spätnachmittag-Unterhaltung.

Weihnachtskonzert in der Stiftskirche 1/12 Die Chöre der Pfarrgemeinde und als Gastensemble der MGV Dorsten-Wulfen intonierten – teils gemeinsam mit der Gemeinde – am Sonntagnachmittag Weihnachtslieder. Foto: Martin Fahlbusch

Die Chöre der Pfarrgemeinde und als Gastensemble der MGV Dorsten-Wulfen intonierten – teils gemeinsam mit der Gemeinde – am Sonntagnachmittag Weihnachtslieder. Foto: Martin Fahlbusch

Die Chöre der Pfarrgemeinde und als Gastensemble der MGV Dorsten-Wulfen intonierten – teils gemeinsam mit der Gemeinde – am Sonntagnachmittag Weihnachtslieder. Foto: Martin Fahlbusch

Die Chöre der Pfarrgemeinde und als Gastensemble der MGV Dorsten-Wulfen intonierten – teils gemeinsam mit der Gemeinde – am Sonntagnachmittag Weihnachtslieder. Foto: Martin Fahlbusch

Die Chöre der Pfarrgemeinde und als Gastensemble der MGV Dorsten-Wulfen intonierten – teils gemeinsam mit der Gemeinde – am Sonntagnachmittag Weihnachtslieder. Foto: Martin Fahlbusch

Die Chöre der Pfarrgemeinde und als Gastensemble der MGV Dorsten-Wulfen intonierten – teils gemeinsam mit der Gemeinde – am Sonntagnachmittag Weihnachtslieder. Foto: Martin Fahlbusch

Die Chöre der Pfarrgemeinde und als Gastensemble der MGV Dorsten-Wulfen intonierten – teils gemeinsam mit der Gemeinde – am Sonntagnachmittag Weihnachtslieder. Foto: Martin Fahlbusch

Die Chöre der Pfarrgemeinde und als Gastensemble der MGV Dorsten-Wulfen intonierten – teils gemeinsam mit der Gemeinde – am Sonntagnachmittag Weihnachtslieder. Foto: Martin Fahlbusch

Die Chöre der Pfarrgemeinde und als Gastensemble der MGV Dorsten-Wulfen intonierten – teils gemeinsam mit der Gemeinde – am Sonntagnachmittag Weihnachtslieder. Foto: Martin Fahlbusch

Die Chöre der Pfarrgemeinde und als Gastensemble der MGV Dorsten-Wulfen intonierten – teils gemeinsam mit der Gemeinde – am Sonntagnachmittag Weihnachtslieder. Foto: Martin Fahlbusch

Die Chöre der Pfarrgemeinde und als Gastensemble der MGV Dorsten-Wulfen intonierten – teils gemeinsam mit der Gemeinde – am Sonntagnachmittag Weihnachtslieder. Foto: Martin Fahlbusch

Die Chöre der Pfarrgemeinde und als Gastensemble der MGV Dorsten-Wulfen intonierten – teils gemeinsam mit der Gemeinde – am Sonntagnachmittag Weihnachtslieder. Foto: Martin Fahlbusch

Pfarrer Thomas Stapper, der zu Beginn schon allen Mitwirkenden für diese Stunde der Besinnung gedankt hatte, betonte, dass Christen in der Nachweihnachtszeit nicht an der Krippe stehen bleiben dürften, sondern die Frohe Botschaft als Auftrag in die Welt tragen sollten. Dabei könne die Musik helfen.

Und diese Aufforderung verstanden die verschiedenen mitwirkenden Chöre ganz praktisch. Der ehemalige Organist Udo Nobis saß an der Orgel und unterstützte kräftig seinen Nachfolger Sergey Myasoedov, der motivierend und engagiert die verschiedenen Chöre als Gesamtleiter versiert führte.

Neben der Chorfamilie der Pfarrgemeinde, die aus engagierten Sängern des Kirchenchores Cäcilia, des Chors Cantemus und des Kinderchores bestand, wirkte der Männergesangsverein aus Dorsten-Wulfen als Gast mit – auch schon beim einleitenden „Machet die Tore weit“ von Johann Heinrich Lützelk.

Neben gemeinsam mit den Zuhörern gesungenen Kirchenliedern sorgten vor allem der Kinderchor mit seinen Beiträgen, die auch die Schokolade nicht vergaßen, für schwungvolle Momente. Sowohl im „Verleih uns Frieden gnädiglich“ von Felix Mendelssohn Bartholdy als auch im vertrackten Te Deum „Wir preisen Dich, o Gott“ von Charles Villiers Standford präsentierten die konzentriert agierenden Chöre die Früchte einer sicherlich anstrengenden Probenphase und präsentierten diese schwierigen Werke mit erstaunlicher Präzision und Sicherheit.

Sehr unterhaltsam steuerten dann die Männerstimmen aus Dorsten-Wulfen mit der „Petersburger Schlittenfahrt“ und dem „Weißen Winterwald“ dazwischen beschwingtere Melodien bei.

Nicht unerwähnt bleiben darf eine Kinderflötengruppe, die mit erwachsener Unterstützung einem gemeinsamen Lied aller Teilnehmenden eine besondere Note gab.

Neben dem Dank an alle Akteure und besonders an Udo Nobis und den engagierten Gesamtleiter Sergey Myasoedov, wurde die sich bietende Gelegenheit genutzt, für den Chorgesang und einer Mitwirkung in den einzelnen Chören der katholischen Kirchengemeinde zu werben.