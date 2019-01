► Aufnahmen : Darline Looks wurde in die aktive Wehr aufgenommen.

► Ehrungen : Michaela Wisse, Jonas Oergel, Johannes Oergel und Markus Wiggenhorn bekamen bronzene Ehrennadeln für zehnjährige Mitgliedschaft, Norman Schlinge ist 20 Jahre bei der Feuerwehr. Er erhielt die silberne Ehrennadel. Martin Brand, Manfred Krude und Matthias Schaar wurden für 35-jährigen Einsatz mit dem NRW-Feuerwehr-Ehrenabzeichen in Gold ausgezeichnet. Bernhard Stening engagiert sich seit 40 Jahren in der Metelener Wehr und erhielt die Verbandsehrennadel der Feuerwehren NRW.

► Beförderungen : Matthias Schmitt-Gutt wurde zum Oberfeuerwehrmann, Alexander Bussmann zum Unterbrandmeister, Simon Plagemann zum Brandmeister, Johannes Oergel zum Oberbrandmeister und Anne Fasel zur Brandinspektorin befördert.

► Leistungsnachweis : Mareike Bücker, Lea Kmuche und Leon Florian Just nahmen erstmals an dem jährlichen Leistungsnachweis teil und erhielten die Urkunden sowie bronzene Ehrennadeln. Mit der goldenen Ehrennadel und einer Urkunde wurde Andreas Hagemann für seine fünfte erfolgreiche Teilnahme am Leistungsnachweis ausgezeichnet.