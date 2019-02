Auf diese Weise bewegen sie sich erstaunlich geschmeidig zur Musik. Ist das ein Tanz oder ist das Gymnastik? „Das ist die Robbe, ein Tanz aus dem Internet“, weiß Silvia Weßling.

Passt also – wie natürlich auch sonst alle ausprobierten Tanzvariationen auf zwei Füßen - trefflich zur School`s out Party. Der Sachausschuss Jugend im Pfarreirat hat alle Mädchen und Jungen aus den Klassen vier bis sieben dazu eingeladen. Rund 90 sind gekommen, um hier bei bunten Lichteffekten, angesagter Musik sowie Snacks und Getränken das Ende des ersten Schulhalbjahres mit Disco-feeling zu feiern. Die Bewegung zur Musik ist dabei unbedingt gewollt. Pastor Thomas Stapper animiert junge Besucher, sich am Tanzwettbewerb zu beteiligen. Sie können Musik und Gruppengröße frei wählen. Den drei erfolgreichsten Ensembles winken am Ende Gutscheine vom Marktgrill in unterschiedlicher Höhe.