Mit Minna McMaster auf „Tierfunk“

Kinderbuchautorin in der St.-Vitus-Grundschule

Metelen -

Die Zweitklässler hingen ihr an den Lippen: Kinderbuchautorin Minna McMaster zog während ihrer Lesung in der Grundschule mit der spannenden Geschichte über den schwerhörigen Lukas, der mit den Tieren reden kann, die Mädchen und Jungen in ihren Bann.