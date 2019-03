Power-Frau in der Mitte Metelens

Metelen -

Das Buch- und Schreibwarengeschäft von Monika Ewering-Oskamp ist eine Institution in Metelen – und das liegt vor allem an seiner engagierten Inhaberin. „Moni“, wie sie fast alle im Ort einfach nennen, schafft es, in ihrem Ladenlokal eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich die Menschen wohl fühlen. Der Journalist Ulrich Hiller hat jetzt in einem Sammelband ein lesenswertes Porträt der Metelenerin vorgelegt.