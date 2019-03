Zurück zu den Anfängen: 35 Jahre Zeltfest

Metelen -

„Depeche Mode“, „The Cure“, „Duran Duran“ – das waren die angesagten Bands, deren CDs die Discjockeys beim ersten Zeltfest auflegten. Das war 1984, vor 35 Jahren. Gerade mal 366 Gäste verirrten sich seinerzeit ins Zelt. Doch das Konzept passte: Im Folgejahr waren schon 2400 Leute in Partystimmung. Viele erinnern sich noch an die heißen Nächte in der Zeltstadt, etwa an Auftritte der legendären „Yankees“. Anlass für den Initiator des Traditions-Events, einen Abend in der Area 3 der Zeltstadt im Peddenfeld ganz der Musik der damaligen Zeit zu widmen.