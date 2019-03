So stand am Samstagnachmittag das Thema Tod auf dem Programm. Der Hospizverein Ochtrup-Metelen in Person von Daniela Dinkhoff und Frieda Reuter nahm sich dem Thema im Dialog mit den Jugendlichen an. In der Oase erstellten die Firmbewerber Plakate zur Trauer nach dem Tod. Miteinander reden, sich ablenken oder kuscheln waren dabei nur einige der erarbeiteten Punkte. „Es gibt keine normale Trauer, beziehungsweise jede Trauer ist normal“, spann Daniela Dinkhoff den Faden weiter und ermutigte zum ehrlichen Umgang mit der eigenen Trauer. Ehrlichkeit sei von besonderer Bedeutung, wenn es um den Verlust eines Menschen gehe. Und so entwickelte sich ein Gespräch zwischen Daniela Dinkhoff und Frieda Reuter vom Hospizverein mit den Firmkatechetinnen Renate Große Kleimann und Annette Rengers. Sehr offen und ehrlich skizzierten sie den eigenen Umgang mit der Trauer und die Unterschiede innerhalb eines solchen Prozesses. „Früher “, führte Frieda Reuter aus. „war Trauer ganz anders. Ein Jahr schwarze Kleidung beim Tod des Partners ist üblich gewesen. Das ist heute nicht mehr so – Gott sei Dank“.

Reuter erzählte auch von den unterschiedlichen Trauerkulturen. Friedhöfe sähen in Spanien beispielsweise ganz anders aus als in Deutschland. Und mit Bezug auf Metelen erklärte sie die Unterschiede des „Leichenschmauses“. Während es in Metelen meistens Kaffee und Kuchen nach einer Beerdigung gäbe, würden die Bayern oft das Lieblingsessen des Verstorbenen servieren. Wie auch immer man es handhabe: Reuter nannte vor allem die Geselligkeit und das Sich-Erinnern an den Toten bei beiden Varianten „eine schöne Sache“.

Als zweiter Teil des Nachmittags fand ein Besuch bei Doris Kottig vom gleichnamigen Bestattungsunternehmen statt. „Gestorben wird immer“ war auch ein Satz ihrer Ausführungen, doch anders als in der gleichnamigen Serie, die mit makaberem Humor gespickt ist, fand Kottig vor allem ehrliche, seriöse Worte und riet: „Wichtig ist vor allem der Umgang mit dem Tod“. Dort setze ihr Job an, denn sie erledige viele Formalitäten und Verwaltungsaufgaben. Kottig erklärte den Jugendlichen, dass sie einige dieser Verwaltungsaufgaben ausführe, um den Trauernden so Arbeit abzunehmen. „Diese sind dann im Nachhinein oft total dankbar dafür, da ihnen unmittelbar nach dem Tod der Kopf oft ganz woanders steht“.

Interessiert zeigten die Jugendlichen sich auch angesichts der persönlichen Gestaltung einer Beerdigung. Angehörige würden beispielsweise durch die Wahl der Blumen, Musik oder Trauerkarten einen persönlichen Abschluss mit dem Toten finden wollen.