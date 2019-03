Die bezieht sich auf die Zukunft des Vereins und vor allen Dingen seines Vorstands. In seinem Bericht hatte der amtierende Vorsitzende Simon Stücker für sich und viele seiner Vorstandskollegen deutlich gemacht, dass diese Mannschaft mittelfristig so nicht mehr zur Verfügung stehen kann. Und zwar deshalb, weil für sie wegen beruflicher und privater Abläufe Metelen nicht mehr die Lebensmitte bedeutet. Andererseits will man auf jeden Fall das in der Planung schon gut angelaufene diesjährige Festival über die Bühne bringen. „Das vergangene Jahr war in dieser Beziehung durch die Absage ein Rückschlag – und wir wollen das Event an der Mühle mit Musik und Filmen auf jeden Fall wuppen“, so Stücker. Der Vorverkauf sei erfreulich und mit „Blinker“, „Rikas“ und „Swutcher“ schon die ersten „Acts“ klar. Weitere sollen folgen. Was aber nach dem Festival in der normalen Arbeit des Vereins kommen soll, war ein echter Knackpunkt. Nach den üblichen Regularien, Kassierer Johannes Pöpping und der Vorstand wurden auf Vorschlag des Kassenprüfers René Schulte-Albert entlastet, unterbrach man die Versammlung für ein paar Hintergrundgespräche.

Bei den von Jan-Niklas Kippelt geleiteten Wahlen hatte sich der Vorsitzende Simon Stücker sowie Schriftführer Philipp Kroes neben den noch amtierenden Vorständlern für eine erneute „mittelfristige Amtszeit“ bereiterklärt. Die beiden wurden ebenso einstimmig wiedergewählt wie die Beisitzer Laura Bothorn, Niclas Rieps, Lukas Schaar, Marius Brüning und Rolf Kippelt. „Wir wollen damit ein positives Zeichen setzen“, so Stücker. Als neuer Beisitzer wurde Michael Iking von der Versammlung bestimmt. Als Kassenprüfer fungiert jetzt Julius Südhoff. In der Perspektivdiskussion wurde klar, dass man ab 2020 ein nicht mehr in der Größe vergleichbares „Kinkerlitzchen“ stemmen kann und der Verein sich als Plattform für verschiedene und neue Kulturideen entwickeln und die Kooperation mit anderen Vereinen suchen muss. Auf jeden Fall will man sich nach dem Festival 2019 erneut zusammensetzen, um Perspektiven zu diskutieren – im Sinne des Prinzips Hoffnung.