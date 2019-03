Mit vollem Körpereinsatz

Zu längeren Erläuterungen hatte die Fördervereinsvorsitzende dann kaum Zeit, denn sie hatte bemerkt, dass der Kaffee ausgegangen war und so sprintete sie in die Schulküche, um schnell Abhilfe zu schaffen und Gläser für die Getränke vor allen Dingen für den fleißigen Nachwuchs zu besorgen. „Wir haben eine Menge Ideen und Arbeit, wie wir beispielsweise den alten Schulgarten umgestalten und neu anlegen wollen. Da müssen alte Sträucher raus, die Buchenhecke soll umgesetzt und auch der marode Zaun muss neu gemacht werden“, erläuterte Thomas Wissing einige Vorhaben. Auf jeden Fall soll der Garten mit in die pädagogische Arbeit einbezogen werden. So soll beispielsweise eine Kräuterspirale angelegt und die neu gestalteten Beete auch für Gemüseanpflanzungen genutzt werden. Ein paar Schritte weiter wird in einem von Hecken umstandenen Rondell ein „grünes Klassenzimmer“ entstehen, das auch für Unterrichtsstunden außerhalb der Klassenräume genutzt werden kann. Von da aus sind es nur ein paar Schritte zum Schul-Garten, in dem Kinder ganz praktisches Lernen betreiben können.

CDU-Politiker und Vertreter von Bündnis‘90/Die Grünen schaufelten in freundlicher Eintracht am anderen Ort die Löcher für die Anpflanzung der von ihnen gesponserten Bäume. „In diesem Areal in der Nähe des so genannten Lernhauses soll eine Streuobstwiese entstehen und wir freuen uns über die tatkräftige Unterstützung“, lobte der Rektor das Engagement.

Zum Thema Wer sich über den Fortschritt der Arbeiten und über die neue Heimat der Grundschule informieren und sich ein Bild machen möchte, kann dies am „Tag der offenen Tür“ der St.-Vitus-Grundschule am 6. April (Samstag) von 10 bis 12.30 Uhr tun. Bis dahin wird sicher noch von allen Beteiligten voller Einsatz gezeigt. ...