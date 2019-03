Kontinuierliche Förderung

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Cordula Heeke-Bültbrun verlas Christiane Brune den Tätigkeitsbericht. Dabei ging es zunächst um die alljährlich wiederkehrenden Aktionen wie die Spielekisten, die Autorenlesung, den Trommel- und den Selbstbehauptungskursus.

„Die wohl größte und spannendste Aktion im vergangenen Jahr war das Zirkusprojekt“, ist sich der Vorstand in seinem Pressebericht einig. Im Juni des Vorjahres trainierten die Schüler unter fachmännischer Anleitung des Zirkus Oskani und wurden zu kleinen Artisten ausgebildet, um am Ende der Projektwoche das Ergebnis in drei öffentlichen und ausverkauften Vorstellungen zu präsentieren. Der Förderkreis war während der beiden Vorstellungstage vor Ort mit Verkaufsständen vertreten.

„Besonders hervorzuheben ist der tolle Zusammenhalt in Metelen“, lautet hier der Tenor des Zirkus Oskani. Denn als es um den Auf- und Abbau des Zeltes ging, oder auch um Hilfe bei den Verkaufsständen und beim Umziehen und Schminken der Kinder, waren unzählige Eltern vor Ort und bereit zu helfen. „Trotz anschließendem Fußball-WM-Spiel“, lobt Vorsitzende Cordula Bültbrun.

Mit diesem Eindrücken blickt der Vorstand positiv auf das nächste Zirkusprojekt im Jahr 2022. So kommen alle Schüler der Grundschule in den Genuss, Zirkusluft als Artisten zu schnuppern. „Diesen Rhythmus wollen wir auf jeden Fall beibehalten, weil es eine tolle Erfahrung für die Kinder ist.“ ist sich der Vorstand des Fördervereins einig.

Bei den Wahlen stellte sich Cordula Heeke-Bültbrun nach langjähriger Tätigkeit nicht mehr als Vorsitzende zur Wahl. Sie leitet den Förderkreis jedoch kommissarisch bis spätestens zum Ende des kommenden Schuljahres weiter. Christiane Brune wurde einstimmig als Schriftführerin wiedergewählt. Daniela Baving legte ihr Amt als Kassenprüferin nieder, dafür wurden Jana Schlüter und Sandra Samberg gewählt. Auch Catrin Wellermann und Carolin Gielen wurden einstimmig gewählt und durften als neue Beisitzerinnen im Vorstand des Förderkreises begrüßt werden.