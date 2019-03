Stündliche Verbindungen nach Borghorst, Emsdetten, Nordwalde, Altenberge, Horstmar, Coesfeld, Wettringen, Neuenkirchen und Rheine – das ermöglicht eine Fahrplanänderung für die Linie 171, die am 1. April (Montag) wirksam wird. Dann fährt der Bus stündlich von Metelen bis Burgsteinfurt – und zwar so, dass der dortige Bahnhof zur Minute 55 erreicht wird. Damit haben Fahrgäste die Möglichkeit, fast nahtlos in die Linie R 73, R 75, R 80 und R 81 in die besagten Orte umzusteigen. Die Änderung wird den Stammgästen der Linie 171 bereits jetzt per Infoblatt bekannt gemacht, demnächst gibt es sie auch als gedruckten Fahrplan – unter anderem im Rathaus.

Für viele Münster-Pendler interessant sein dürfte auch der ab 5.45 Uhr und bis in den Abend verkehrende zweite Zweig der Linie 171. Diese pendelt zwischen dem Ortskern und dem Bahnhof Metelen-Land. Zu jeder Abfahrtszeit der Züge in Richtung Münster werden feste Fahrten angeboten. Und wer abends aus Münster nach Metelen einpendelt, auf den wartet in Metelen-Land der Bus – bis zu zehn Minuten, wenn sich die Bahn verspätet.

Der Taxibus, der telefonisch bestellt werden musste, entfällt. Nur die Heeker, die nach Metelen oder ohne Umstieg nach Metelen-Land wollen, müssen den Bus noch anfordern. Der bisherige Halbstundentakt ist zu Gunsten von zwei stündlich verkehrenden Bussen geändert worden. Die Neuerungen gelten übrigens für die Werktage. Samstags wurde nichts im Fahrplan geändert. Der Bus muss auf der gesamten Linie telefonisch bestellt werden. Sonntags fährt kein Bus.