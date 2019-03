Taugt die Tonne als Alternative?

Bis zum 30. Juni soll der Gemeinderat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt (EGST) seinen Entschluss mitteilen, ob ab Januar 2021 in Metelen die Gelbe Tonne Einzug halten soll. Im Hauptausschuss diskutierten die Mitglieder am Montagabend zusammen mit EGST-Vertreterin Beatrice Daal das Thema ausführlich. Eine erste Tendenz weist in Richtung Tonne, die Fraktionen wollen aber noch intern beraten.

Bis auf Rheine, wo die Umstellung bereits stattgefunden hat, müssen sich alle Kommunen im Kreis mit dieser Frage beschäftigen, und sie sind unterschiedlicher Auffassung. Daal sprach von einem „bunten Hin- und Herwuseln“. Ochtrup beispielsweise wolle am Sack festhalten, Wettringen auf jeden Fall die Tonne haben, Greven zunächst weiter Säcke nutzen und abwarten, welche Erfahrungen andere machen. In Rheine seien Tonnen eingeführt worden, in der Innenstadt blieb es bei Säcken. Beides werde in einem Vier-Wochen-Rhythmus abgefahren. Die Rheinenser können Verpackungsmüll auch zu ihrem Wertstoffhof bringen, wenn das Volumen der Tonne ausgereizt ist.

In Metelen gibt es keine zusätzliche Möglichkeit der Entsorgung, und die Tonne würde alle vier Wochen geleert. Wollte man den Müll öfter abfahren lassen, koste das extra. Daal sagte, eventuell gebe es ab einem Haushalt mit fünf Personen auch kostenlos eine zweite Tonne, für kleinere Familien aber nicht. Abfallberater Thomas Krabbe erklärte, ihm gegenüber hätten sich Bürger sowohl für als auch gegen einen Wechsel ausgesprochen. Mehrfach kam im Ausschuss die schlechte Qualität und das Verwehen der Säcke bei Wind zur Sprache. Das Verwehen, meinte Stefan Beike (SPD), könne verhindert werden, indem Befestigungen für die Bänder an Laternenpfählen angebracht würden. Zum Material sagte Daal: „Man kann ohne Mehrkosten eine bessere Qualität beantragen.“

Auf die Frage im Ausschuss, ob der Abfuhrrhythmus von zwei Wochen bei den Säcken dann so beibehalten würde, erklärte sie: „Ja, das fällt dann unter den Bestandsschutz.“ Fakt sei, dass die Pro-Kopf-Menge an Müll bei Gelben Tonnen steige, denn in ihr werde zuweilen auch Restmüll entsorgt. Fehleinwürfe, so Daal, würden der Gemeinde aber nicht in Rechnung gestellt. CDU-Fraktionschef André Kersten meinte, man habe sich im vergangenen Jahr bereits für die Gelbe Tonne ausgesprochen, nun sollte man auch dabei bleiben. Ansgar Stening (UWG) hielt sie ebenfalls für die bessere Alternative: „Ich bin für die Einführung.“