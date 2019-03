Einen doppelten Punktgewinn konnte die zweite Mannschaft des Schachklub Metelen am vergangen Wochenende einfahren. Gegen die SV Heiden V gelang den Metelenern ein deutlicher 5 : 1 Heimsieg. Doch das Spiel war spannender als das letztendlich deutliche Endergebnis vermuten lässt.

Heiden reiste mit einer sehr jungen Mannschaft zum Mannschaftskampf an während auf Metelener Seite fünf erfahrene Recken und ein Nachwuchsspieler an die Bretter gingen. Aber die jungen Heidener wehrten sich nach Kräften und so dauerte es zwei Stunden, bis der erste Schüler auf Heidener Seite die Segel streichen musste. Metelens Mannschaftsführer Dieter Oskamp hatte einen starken Angriff gefahren und konnte seinen Gegner am vierten Brett relativ überlegen schlagen. Danach dauerte es eine weitere Stunde, bis die nächsten Partien entschieden wurden. Das Metelener Nachwuchstalent Rene Brüning trickste seine jungen Gegner am sechsten Brett aus und holte den zweiten Punkt für seine Mannschaft. Doch fast gleichzeitig musste Bernhard Artmann seine Partie am fünften Brett verloren geben. Sein junger Gegner hatte ihn mit einer Serie von Königsangriffen zermürbt.

Eine weitere Stunde dauerte es, bis Sebastian Herdering den dritten Punkt für Metelen erkämpfen konnte. In einer offenen Stellung behielt er den Überblick, konnte seine Türme verdoppeln und den Gegner schließlich Matt setzen. Jetzt mussten die beiden erfahrenen Spielern an den beiden Spitzenbrettern nur noch einen halben Punkt holen, um den Metelener Mannschaftssieg zu sichern. Aber die Heidener wehrten sich verbissen. Doch nach mehr als vier Stunden Spielzeit setzte sich die Verbandsliga-Erfahrung der Metelener Spitzenspieler durch. Beide Heidener brachen ein und so konnte erst Robert Focke am zweiten Brett und kurze Zeit später auch Rolf Morrien am Spitzenbrett einen Sieg zum letztendlich deutlichen, aber hart umkämpften Mannschaftssieg beisteuern.

Nach dem achten Spieltag steht das Metelener Team nun auf dem zweiten Platz in der Tabelle der Bezirksklasse Borken. Da der Spitzenreiter ein Spiel mehr bestritten hat, ist die dritte Meisterschaftstitel in Folge für den SK Metelen II in greifbarer Nähe gerückt.

Weniger Glück hatte die Metelener Erstvertretung in ihrer Verbandsliga-Begegnung gegen den SK Münster IV. Das ersatzgeschwächte Team verlor denkbar knapp mit 3,5:4,5. Auf Metelener Seite gewannen Alexander Koch (Brett 1), Gerard Grotenhuis (Brett 2) und Arne Zachej (Brett 3). Jürgen Denkler (Brett 5) spielte unentschieden.