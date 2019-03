Es gibt Dinge im Leben, da ist selbst Europa machtlos. Dann nämlich, wenn man krank oder schon länger außer Gefecht gesetzt ist – oder schlicht zur werktätigen Bevölkerung gehört.

Diese Erfahrung mussten Brigitte Schmitter-Wallenhorst und Dr. Jürgen Schmitter am Donnerstagmorgen machen. Sie hatten zur bevorstehenden Europawahl am 26. Mai einen überschaubaren Kreis von Interessierten an ihren Frühstückstisch an der Neustraße geladen. Immerhin wohnen fünf Mitglieder der parteiübergreifenden Europa-Union (EU) in Metelen, und das Ehepaar Schmitter gehört dazu. Die Fraktionsvorsitzenden aus dem Gemeinderat waren zu Kaffee, Tee, Brötchen und Diskussion geladen und auch der Bürgermeister Gregor Krabbe war erschienen.

Und sie alle freuten sich über das Erscheinen von zwei „besonderen Angelikas “. Dr. Angelica Schwall-Düren, die lange Jahre nicht nur lokal- und bundespolitisch gewirkt hatte sowie in NRW als Europa-Ministerin arbeitete, war mal wieder aus ihrer „eigentlichen“ süddeutschen Heimat ins Vechtestädtchen gekommen – natürlich auch, um in dieser Woche bei verschiedenen Veranstaltungen für Europa zu werben. Und mit Dr. Angelika Kordtfelder hatte eine Namensvetterin an der Frühstückstafel Platz genommen, die als ehemalige Bürgermeisterin von Rheine nun die Vorsitzende der Europa-Union auf Kreisebene und mit dem Fokus auf europäische Bewusstseinsbildung mit verschiedenen Projekten und Ideen unterwegs ist.

Metelens-SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Sievert konnte sich für eine gute Stunde freimachen, musste aber seine Kollegen André Kersten (CDU) und Ansgar Stening (UWG) entschuldigen, die beruflich verhindert waren.

Dr. Jürgen Schmitter, der auf die anderen drei EU-Mitglieder aus oben angedeuteten Gründen verzichten musste, ging es um ein ganz konkretes Vorhaben. „All jene, die ich eingeladen hatte, haben zugestimmt, in einer Art Selbstverpflichtung für die Teilnahme an der Europawahl am 26. Mai zu motivieren. Bis zum Europawahl-Termin verpflichten wir alle uns, täglich mindestens einen Mitbürger in der Sache anzusprechen, damit dieser sich für den europäischen Gedanken engagiert. Durch diesen Schneeball-Effekt könnten wir in den kommenden rund 60 Tagen über 300 Metelener Bürger in gewisser Weise europäisch anstoßen“, erläuterte der erfahrene Politiker Schmitter die Idee. Daneben wollen die im Gemeinderat vertretenen Parteien versuchen, bis zum Europawahltermin eine inhaltliche Veranstaltung zum Urnengang zu organisieren.

In der Diskussion der Frühstücksrunde ging es um Themen wie den Abbau von Vorurteilen gegen den europäischen Gedanken und um eine notwendige Steigerung der Wahlbeteiligung. „Wir müssen vor allem junge Leute miteinbeziehen“, unterstrich Angelika Kordtfelder. Angelica Schwall-Düren plädierte dafür, Europa nicht nur „als eine Art emotionale Hypothek“ zu begreifen, sondern thematisch zu schärfen im Sinne von dem notwendigen Ausbau von Freiheit und Chancengleichheit: „Wir brauchen eine inhaltliche, durchaus auch kontroverse Auseinandersetzung über die Chancen und die politischen Ziele in unserer Staatengemeinschaft.“