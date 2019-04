„Was ist eigentlich Kreide?“ Diese Frage könnte in einigen Jahren stetige Wirklichkeit werden: die quietschende Tafelkreide als altertümliches Utensil neben dem Telefon mit Wählscheibe und der Schreibmaschine. Denn die digitale Schule ist längst auf dem Vormarsch. Zum Tag der offenen Tür in der neu eröffneten St.-Vitus-Grundschule hatten viele Eltern am Samstagvormittag nur einen Wunsch: „Ich möchte hier noch mal zur Schule gehen!“

Buntes Gewimmel auf dem Schulhof und in allen drei Häusern auf dem Gelände: Heute darf hinter alle Türen geschaut werden. „Hier ist der Chef-Flur“, ruft jemand im Verwaltungstrakt und Schulleiter Thomas Wissing schmunzelt.

Eine moderne Schule

Seit Ende der Weihnachtsferien Anfang Januar bevölkern 270 Schüler „ihre“ neue Grundschule. Mit etwa drei Millionen Euro Baukosten die „größte Investition Metelens“, so Wissing. Der beinahe zweijährige Um- und Neubau hat es in sich. Nicht nur äußerlich entsprechen die Details den Hochleistungsanforderungen einer modernen Schule: ein Fahrstuhl, die robuste Klinkerbauweise, energetisch auf dem neuesten Stand, strapazierfähige Böden, eine großzügige Aula und die moderne Mensa. „Interaktive Bildschirme als Tafeln, WLAN-Vernetzung, Breitbandanschluss und IPads für die Schüler“, zählt der Schulleiter auf: „Wir sind digital komplett ausgestattet.“

Doch der Kontrast dazu liegt quasi nebenan: „In unserem Schulgarten möchten wir den Schülern Natur näher bringen.“ Erst kürzlich wurde eine Streuobstwiese angelegt und ein Grünes Klassenzimmer. „So können wir das Thema Klimaschutz für die Schüler ein wenig erfahrbarer machen.“ Auch richtige Bücher zum Drinherumblättern gibt es in der Schule, sogar eine Bücherei. Dort ruht sich Maria auf dem gemütlichen Sofa etwas aus. „Ich bin erst sechs und kann noch nicht lesen“, sagt sie. „Aber ich mag Bücher schon ein bisschen.“

In den hellen Klassenräumen eine Etage höher probieren sich die kleinen und großen Besucher an den digitalen Tafeln aus und sind begeistert: „Bald darf ich auch hier lernen“, freuen sich die Jüngsten und die Eltern seufzen: „Hier würde ich auch noch mal zur Schule gehen.“

Tag der offenen Tür an der St.Vitus-Grundschule Metelen 1/19 Beim Tag der offenen Tür präsentierte sich die St.-Vitus-Grundschule Metelen am neuen Standort. Foto: Sabien Sitte

Im Kreativ-Haus nebenan gibt es Musik- und Werk-Angebote. Lehrer Jochen Drunkemühle leitet die Arbeitsgemeinschaft Werken: „Wir erproben Fächer wie Mathematik, Physik oder Deutsch praktisch.“ Wie werden Kosten kalkuliert, wie Nistkästen gebaut, die später im Schulgarten ihren Platz finden, oder wie funktioniert der Stromkreislauf im selbst gebastelten Spiel „Der heiße Draht“? Der begleitete Umgang mit den verschiedenen Werkzeugen nimmt den Mädchen und Jungen die Berührungsängste vor Technik und Handwerk.

Auch das Haus der Offenen Ganztagsschule ist heute gut besucht. 55 Kinder und weitere 20 Schüler der Über-Mittag-Betreuung sind dort täglich gut aufgehoben.