Wertstoffmüll: Erst werden die Bürger gefragt

Mit der möglichen Einführung der Gelben Tonne beschäftigte sich in seiner Sitzung am Montagabend Metelens Gemeinderat. Schnell wurde klar: Sowohl der Gelbe Sack als auch die Tonnenlösung haben jeweils ihre Vor- und Nachteile. Entsprechende Wortmeldungen gab es aus allen Fraktionen. Eine Entscheidung fällte die Bürgervertretung noch nicht, denn vorher sollen die Bürger befragt werden.

„Wir haben viele Gespräche mit den Metelenern geführt“, berichtete CDU-Fraktionschef André Kersten . Eine klare Präferenz in Richtung Plastiksack oder Tonne sei darin nicht zu erkennen gewesen. Der Christdemokrat brachte daher den Vorschlag in die Diskussion ein, die Bürger selber zu befragen – ähnlich, wie dies bereits in Emsdetten über ein Online-Portal gehandhabt worden sei.

Auch Andreas Sievert ( SPD ) konstatierte, dass es für beide Lösungen gute Argumente gebe – und diese auch quer durch seine Fraktion zum Ausdruck gekommen seien. Dem Vorschlag Kerstens, die Bürger zu befragen, vermochte er indes nicht zuzustimmen: „Wir sind als Rat doch ein gewähltes Gremium, das die Bürger vertritt. Wir müssen daher eine Entscheidung treffen – das sind wir dem Thema schuldig.“

„Es ist schwer“, merkte auch Dietmar Deitermann für die UWG an. Es gebe für und gegen die Einführung der Gelben Tonne Argumente, wie die Gespräche mit den Bürgern gezeigt hätten. Die UWG habe das Thema ja schon länger im Blick. Der Antrag der Union auf eine Bürgerbefragung sei „nicht unkritisch“ zu bewerten.

Entsprechend ihrer Ausführungen votierten sowohl die Vertreter der SPD als auch der UWG gegen eine Umfrage und damit zugleich gegen eine Verschiebung der Abstimmung. Durchsetzen konnte sich letztlich die Unionsfraktion mit ihrer Mehrheit.

Damit ist nun die Gemeindeverwaltung gefordert, eine Umfrage durchzuführen. Wie und wann die genau terminiert wird, war am Tag nach der Abstimmung im Rat noch offen. Angedacht ist, dass jeder Besitzer einer Restmülltonne eine Umfragekarte bekommt.