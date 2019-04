Auf tierischer Spurensuche

Deshalb mag die Erklärung einer anderen Teilnehmerin auf die Frage, worum es bei der an diesem Tag startenden Kinder-Bibel-Woche denn eigentlich geht, auch nicht wirklich ins Bild passen: „Wir sind hier eigentlich in der Schule und haben die ganze Woche Religionsunterricht bei drei 14-jährigen Lehrerinnen“, erzählt das Mädchen, während es zusammen mit den anderen Teilnehmerinnen ihrer Gruppe und unter fachmännischer Anleitung der besagten Gruppenleiterinnen einen bunten Löwen bastelt.

Die jungen Frauen sind parallel zu den Bastelarbeiten damit beschäftigt, die Bedeutung der Vornamen ihrer Gruppenmitglieder via Handy-Recherche zu ermitteln. Und das sorgt unter den Teilnehmerinnen natürlich für reichlich Diskussionsstoff. So ist Lea ziemlich stolz, dass sie laut Namensherkunft „die Herrscherin“ sein soll und auch Alea findet ihre Beschreibung als „die Redegewandte“ durchaus zutreffend. „Aber dass Paula die Kleine sein soll, passt gar nicht. Die ist in Wirklichkeit super groß“, merkt Lea an und präsentiert den von ihr gebastelten Löwen stolz den drei jugendlichen Gruppenleiterinnen.

Die Motive aus der Tierwelt begleiten die Kinder ebenso wie die Figuren Daniel und Deborah durch die ganze Woche. Letztere begegnen den Teilnehmern – alle sind in der zweiten bis fünften Klasse – jeweils zum Start in den Tag in einem Theaterstück, das von den Gruppenleitern aufgeführt wird.

Die 15 Achtklässler gehören zu den diesjährigen Firmbewerbern und haben sich die Gruppenleitung bei der Kinder-Bibel-Woche als Praxisprojekt im Rahmen ihres Vorbereitungsunterrichts ausgesucht. Unterstützt werden sie von dem aus Pastoralreferentin Ruth Bentler sowie Dagmar Bußmann und Anna Reese bestehenden pädagogisch-theologischen Leitungsteam. Dieses hat sich nach dem Abschied von Inge Oergel in diesem Jahr vollkommen neu zusammengesetzt – nur Ruth Bentler selbst ist als zentrale Säule des Bibelwochenteams nach wie vor dabei.

„Wir können mit all unseren Problemen immer zu Gott kommen. Das ist die zentrale Botschaft, die den Kindern während der gesamten Woche vermittelt wird“, erklärt die Pastoralreferentin.

Während sie mit ihren beiden Kolleginnen die weiteren Aktionen vorbereitet, strömt aus der Küche schon ein verführerischer Duft in den Saal des Pfarrzentrums. Auch dort läuft sich an diesem Morgen mit Beate Nauschütte und Marita Rudde ein neues Duo ein, um die Kinder eine Woche lang zu bekochen. Zum Auftakt gibt es den Klassiker: Nudeln mit Bolognese-Soße. Kein Wunder, dass pünktlich zum Mittagessen auch Pfarrer Thomas Stapper vorbeischaut.

Nachdem die Platten geputzt sind, steht für die 53 Teilnehmer noch ein Spiel und ein Abschlusssingen auf dem Programm. Und schon jetzt dürfen sich die Kinder diesmal auf einen ganz besonderen Wochenabschluss freuen: Am Freitag geht es mit allen – passend zum Motto – nach Rheine in den Naturzoo.