Dem Wegeverband droht das Aus

Zehn Jahre lang wurde er vorbereitet, wurden Satzungen ausgetüftelt, verworfen, ergänzt. Ungezählte Sitzungen eines eigens eingesetzten Arbeitskreises flossen in das Projekt ein, doch jetzt droht ihm das Aus. Der Wirtschaftswegeverband, der als Lösungsmöglichkeit mit Blick auf das teils marode Wegenetz im Außenbereich gegründet werden sollte, findet nur bei einem Bruchteil der potenziellen Verbandsmitglieder Zustimmung.

Das ist das Ergebnis einer Befragung sämtlicher in Frage kommender Bürger, die Grund und Boden in Metelens Bauerschaften besitzen. Das Interesse an dem Verband ist überschaubar: 390 gibt es insgesamt, doch nur 219 von ihnen beteiligten sich an der Umfrage. Das sind 55,4 Prozent. Von diesen wiederum votierten 118 (53,9 Prozent) für eine Verbandsgründung, 101 (46,1 Prozent) sprachen sich dagegen aus.

Wie Andreas Möllers , der Kämmerer der Gemeinde, auf Anfrage dieser Zeitung ausführte, repräsentieren die Ja-Stimmen knapp 69 Prozent der durch die mögliche Verbandsgründung betroffenen Fläche.

Möllers, der im vergangenen Jahrzehnt viel Arbeit in die Vorbereitung der Gründung gesteckt hatte und der führende Kopf in dem Projekt ist, war die Enttäuschung über dieses Ergebnis anzumerken: „Wir müssen mit dem Ergebnis arbeiten, das wir haben.“ Eine endgültige Entscheidung darüber, ob die Gründung eines Wegeverbandes noch initiiert wird, trifft letztlich der Rat, vermutlich in seiner Sitzung am 8. Juli (Montag). Zuvor trifft sich die Arbeitsgruppe erneut, um über das Ergebnis der Umfrage zu beraten.

Bereits während der Feldbegehung der Landwirte hatte LOV-Vorsitzender, Stefan Homann, erklärt, dass sich nun doch kein eigener Wegeverband realisieren lasse. „Das ist einerseits schade, aber wir wollen auch keine Klagewelle von Gegnern riskieren. Die Befürworter sind rechnerisch halt nicht in der Mehrheit“, schätzte Ortslandwirt Heinrich Stauvermann bei dem Treffen auf dem Hof Brinckwirth die Situation ein.

Kommt der Verband, der nach dem Solidarprinzip und in Eigenverantwortung das Wegenetz im Außenbereich unterhalten sollte, nicht zustande, werden die Kosten für die jeweils in einem Jahr anstehenden Sanierungen der Wirtschaftswege nach KAG abgerechnet. Dies bedeutet für die betroffenen Anlieger jeweils eine zwar nur einmalige, aber hohe Eigenbeteiligung.