Kiebitz-Küken in der Kita

Sie staksen scheinbar ziellos durch die große, blaue Kunststoffwanne, hinterlassen mit ihren großen Füßen zahllose Abdrücke im Vogelsand auf dem Boden der Box. Doch gibt es einen Platz in der Kiste, an dem das flauschige Quartett immer wieder zusammenkommt: direkt unter der wärmenden Rotlichtlampe.

Wir befinden uns in der Kita St. Marien, ganz genau in einem Raum der blauen Gruppe, der in diesen Wochen für die gefiederten Gäste des Kindergartens reserviert ist. Vier ganz junge Kiebitze laufen in der Kiste, die üblicherweise Nager beherbergt, umher – bestaunt von den Kindern der Gruppe, die seit Wochen verfolgen, wie sich die Jungvögel entwickeln.

Es ist kein Zufall, dass die kleinen Wildvögel ausgerechnet im St.-Marien-Kindergarten ihre ersten Schritte unternehmen. Die Kita hat sich zum Schwerpunkt gesetzt, den Mädchen und Jungen, welche die Einrichtung besuchen, die Natur näher zu bringen und ihnen auch die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit zu vermitteln.

Jana Blick ist Erzieherin in der Einrichtung und hat sich dieser Themen besonders angenommen. Sie organisierte schon mehrfach den Brutschrank vom Schöppingener Landwirt Antonius Schulze Dorfkönig für die Kita. Hühnereier werden darin üblicherweise zu Demonstrationszwecken ausgebrütet, um den Kindern die Entwicklung der Vögel zu zeigen.

Auch in den vergangenen Wochen war wieder eine solche Aktion in der Kita angesagt (wir berichteten). Zeitgleich spielte sich auf einem Feld im Nachbarort ein kleines Familiendrama ab. Ein Berufskollege von Schulze Dorfkönig hatte seine Wiese vor der Mahd abgesucht und war auf zwei Kiebitz-Gelege gestoßen. Er brachte diese zum Feldrand, musste dann aber feststellen, dass die Altvögel sich nicht mehr um die Eier kümmerten. Also sprach er Schulze Dorfkönig an, der – der Brutschrank war ja in Metelen im Einsatz – die Eier an Jana Blick weiterreichte. Und so landeten sie schließlich in der Kita.

Hier sind die kleinen Kiebitze natürlich die Attraktion. Am Freitag der Vorwoche pickten sich die vier Jungvögel des ersten Geleges durch die Eischalen. Und die Kids in der Kita staunten nicht schlecht, dass statt gelber Hühnerküken jetzt gesprenkelte kleine Piepmätze nach Futter fiepten. Auch die langen Beine mit den kleinen Krallen fielen gleich auf.

Kiebitze sind Nestflüchter und so war das Quartett schnell putzmunter. Jana Blick war natürlich vorbereitet und hatte die Leibspeise der jungen Kiebitze mitgebracht: Mehlwürmer. Die gibt es auch als Lebendfutter. „Guck mal, die bewegen sich“, bringt Edward die durchsichtige Dose mit den wimmelnden Würmern vorbei.

Lecker – zumindest aus Sicht der jungen Kiebitze. Doch diese wollen auch am Wochenende gefüttert werden, wenn die Kita geschlossen ist. „Die habe ich in der Kiste mit zu mir nach Hause genommen“, schildert Jana Blick, dass sie die Vogelmutter-Pflichten auch nach dem Ende des Kindergarten-Alltag nicht loslassen – und das noch mindestens sieben Wochen lang. Dann sind die jungen Kiebitze so weit, dass sie – unterstützt mit Zusatzfütterung – in die freie Natur entlassen werden können.

Und wenn alles weiter so gut klappt, wie bisher, schlüpfen im Brutschrank in diesen Tagen nochmals vier flauschige Kiebitze aus dem zweiten Gelege – unter den Augen der Mädchen und Jungen in der Kita St. Marien.