Leicht verletzt wurde am Dienstag um 11 Uhr ein 60-jähriger Metelener auf dem Parkplatz des Netto-Marktes. Der Rollerfahrer war gerade dabei, seinen Einkauf auf sein Zweirad zu packen, als eine 82-Jährige Metelenerin mit ihrem Fahrzeug auf die benachbarte Parkfläche einbog. Sie fuhr zu weit und klemmte den Rollerfahrer zwischen dem Einkaufswagen und seinem Zweirad ein. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.