Friedhofsgestaltung in Eigenregie

Gut Ding braucht mitunter Weile, günstiges Ding allerdings oft auch. Beides trifft auf den Alten Friedhof an der Ochtruper Straße zu, der seit längerer Zeit für eine neue Nutzung umgebaut wird. Die bauliche Umsetzung der Friedhofskonzeption ist dabei nur eine Facette – die Erarbeitung einer Satzung für den Gottesacker die andere.

Und letztere ist so herausfordernd, dass es einen eigenen Arbeitskreis gibt, der sich mit dem Papier beschäftigt. „Wir orientieren uns an der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes“, informierte auf Anfrage dieser Zeitung Amtsleiterin Simone Frahling . „Die neue Satzung soll sowohl den Friedhof am Nordring als auch den alten Friedhof abdecken.“

Dieses alles so zu formulieren, dass Klarheit herrscht, etwa über Liegezeiten, Begräbnisformen und Grabgestaltung, ist nicht einfach. Vertreter der Ratsfraktionen und der Gemeindeverwaltung tüfteln an dem etwa 40 Seiten starken Papier, mit dem sich der Rat wohl nach der Sommerpause beschäftigen wird. „Es macht Sinn, das zunächst im kleinen Kreis vorzubereiten“, schildert Frahling die Arbeit der Gruppe.

Bevor eine neue Satzung beschlossen ist, wird auf dem Alten Friedhof allerdings auch nicht beerdigt. Das Konzept mit Rasengräbern, Baum- und Waldbestattungen geht einher mit einer räumlichen Neugliederung des alten Gottesackers, die teilweise schon umgesetzt ist. Die von der Landschaftsarchitektin Ulrike Liebig entwickelte Planung ist im Bereich des Rondells mit den Priestergräbern schon abgeschlossen. Vom Zentrum strahlenförmig ausgehend wurden Rasenflächen angelegt, auf denen 190 Urnen in Doppelgräbern und zusätzlich weitere 42 Urnen in Einzelgräbern beigesetzt werden können. Einheitlich gestaltete Grabplatten kennzeichnen den Beerdigungsort.

Um die Kosten für die Neuanlage der Wege und die weitere Gestaltung niedrig zu halten, entschloss sich die Gemeinde, diese mit eigenen Kräften anzugehen. Die Bauhof-Mitarbeiter sind – sofern sie nicht ihre Standard-Aufgaben abarbeiten, immer wieder auf dem Friedhof, um Wege neu anzulegen oder auch um Bäume zu fällen. Der parkähnliche Charakter des alten Friedhofs hat bereits jetzt gewonnen, der Baumbestand ist luftiger geworden.

Bis zum Ende des Jahres sollen dann auch die Wege im Bereich zur Vechte hin angelegt sein. Er wird Waldbestattungen vorbehalten sein, verschlungene Wege mit Mulchabdeckung erlauben dann den Zugang zu dem naturnah gestalteten Friedhofs-Areal.