Gleich zwei Einbrüche meldet die Polizei aus Metelen. In der Zeit zwischen Freitag 17 Uhr bis Samstag, 9 Uhr haben Unbekannte offenbar versucht, eine Tür am Wintergarten des Einfamilienhauses aufzubrechen, und zwar an der Augustin-Wibbelt-Straße. Der Einbruch misslang, heißt es im Polizeibericht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Der zweite Einbruch ereignete sich am Stüvvenweg. Dort wurde die Bewohnerin eines Hauses am Samstag gegen 5.10 Uhr durch verdächtige Geräusche geweckt. Als sie nachschaute, sah sie einen Unbekannten, der die Terrassentür des Einfamilienhauses gewaltsam öffnen wollte. Der Dieb flüchtete und „hinterließ“ einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zu beiden Vorfällen erbittet die Polizei un­ter ✆ 0 25 53/93 56-41 55.