Feiern, plaudern, gesellig sein

Es war schon eine Weile nach Mitternacht, als beim Pfarrfest die Musik verstummte, der Inhalt des Bierfasses zur Neige ging und die letzten Besucher den Kirchplatz verließen.

„Wir haben am Samstag bei guter Stimmung eine tolle Party gefeiert“, freute sich tags darauf Klaus Prange vom Orgateam. Der Sonntag als ausgewiesener Familientag werde in Sachen Geselligkeit und Kurzweil dem vorherigen Tag in nichts nachstehen, war Prange um die Mittagszeit überzeugt. Sein Fazit: „Wir haben unser Ziel erreicht.“ Welches Ziel? „Dass das Pfarrfest geprägt ist von einem erlebnisreichen und harmonischen Miteinander.“ Es sei von großem Vorteil, dass die Örtlichkeiten es hergäben, das Fest rund um die Kirche feiern zu können. So bilde das Gotteshaus tatsächlich den Mittelpunkt des Geschehens.

Am Samstag wurde in seinem Schatten viel getanzt und angeregt geplaudert. Die Messdiener hatten ihr „Gefängnis“ aufgebaut, und manch einer, der dort landete, weil es einem Unbekannten gefallen hatte, ihn durch die Messdiener verhaften zu lassen, zog es trotz gezahlter „Ablöse“ gar nicht so schnell wieder in die Freiheit. Es entwickelten sich nämlich rasch angeregte Gespräche.

Pfarrfest in Metelen 2019 1/15 Das Pfarrfest der Kirchengemeinde Ss. Cornelius und Cyprianus hatte an diesem Wochenende für jede Altersklasse etwas zu bieten. Der Sonntag stand dabei ganz im Zeichen der Familien. Foto: Dorothee Zimmer

Die vielen Kinder, die am Sonntag die verschiedenen Spiel- und Bastelangebote der Vereine ausprobierten, hatten sich zumeist vorab einen Pfarrfest-Pass besorgt. Darin erhielten sie Stempel als Nachweis für eine Teilnahme beispielsweise beim Bemalen von Stofftaschen, Basteln von Rasseln und Lesezeichen, beim Nägel einschlagen oder beim Suchen der zehn Matellia-Logos, die in und um die Kirche herum versteckt waren. Die Fundstellen sollten in einem Lageplan eingetragen werden.

„Das Pfarrfest ist eine runde Sache, und die Kids sind mit Begeisterung dabei“, meinte Heike Bomkamp, die beim Stand des Blasorchesters ihren Dienst versah. Auf der Bühne gaben sich deren Musiker sowie die des Spielmannszuges und eine Tanzgarde der KG-Stadtwacht im Laufe des Nachmittags ein Stelldichein.

In der Oase richtete die Frauengemeinschaft ein Café ein, die Anzahl der in diesem Jahr gespendeten Kuchen fiel zu deren Bedauern gegenüber den Vorjahren von etwa 70 auf rund 45 und deutlich geringer aus. Das Pfarrfest bot zudem die Möglichkeit, an Kirchenführungen inklusive Turmbesteigung teilzunehmen.