Die zweite Sperrgutabfuhr des Jahres findet in der Gemeinde Metelen zusammen mit der Sammlung von Elektro- und Elek­tronikaltgeräte für den Innenbereich am 23. und 24. Oktober (Mittwoch und Donnerstag) und für den Außenbereich am 25. Oktober (Freitag) statt. Darauf weist die Gemeinde in einer Mitteilung hin.

„Bitte stellen Sie Ihr Sperrgut für den Innenbereich bereits für den 23. Oktober bereit. Für den Außenbereich ist das Sperrgut für den 25. Oktober bereitzustellen“, heißt es dort weiter. Mit der Einsammlung des Sperrgutes wird jeweils ab 6 Uhr begonnen.

Es folgen Information, was zum Sperrmüll gehört: „Die zur Entsorgung bereitgestellten Abfälle dürfen eine Länge von zwei Meter – und ein Gewicht von 75 Kilogramm je Einzelstück nicht überschreiten.“

Die Abfallberatung erinnert an den Gemeinderatsbeschluss zur konsequenten Umsetzung der satzungsrechtlichen Bestimmungen. Demnach werden nur noch die sperrigen, haushaltsüblichen Abfälle (Hausrat) mitgenommen, die wegen ihres Umfanges, ihres Gewichtes oder ihrer Menge nicht in die Restmülltonne untergebracht werden können. .

Hierzu zählen beispielsweise Autokindersitz, Lattenrost, Spiegel, Bett/Bettgestell, Leiter, Teppich (gerollt), Bügelbrett, Matratze, Tisch, Fahrrad, Regal, Wäschekorb (leer), Sessel, Gartenmöbel, Schrank, Wäschespinne, Kin­derwagen oder Zelt.

Der Abfallberater wird die Einhaltung des Ratsbeschlusses stichprobenartig überprüfen, kündigt die Gemeinde an. Ebenso sei das Entsorgungsunternehmen Stenau angewiesen, sämtliche Abfälle nicht mitzunehmen, die nicht über die Sperrgutabfuhr entsorgt werden dürfen.

Neben der Abgabe von Sperrgut können auch alle Elektro- und Elektronikaltgeräte an separater Stelle zur Abholung bereitgestellt werden, die anschließend zur Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte in Ochtrup gebracht werden. Haushalts- und sonstige Kleingeräte wie zum Beispiel Toaster, Kaffeemaschine, oder Haarfön können auch über die Sammelcontainer für Elektrokleingeräte (Standorte: Busbahnhof, Neutor und Parkplatz ehemalige Schwimmhalle, Am Stadtbad) entsorgt werden.