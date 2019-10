Aber ganz so viele seien es bisher auch noch nicht gewesen, resümierte er auf Nachfrage. Jedenfalls gelang die Handlung ohne große Verluste, und dafür applaudierten ihm alle, die dabei zuschauten und anschließend von einem Glas aus dem 30-Liter-Freibier-Fässchen profitierten. Der Anstich sei der offizielle Start für die Tanzparty mit DJ André, erklärte Festwirt Hermann Köllmann . Die Anzahl der Besucher war am frühen Abend noch überschaubar. „Richtig los geht es meistens erst ab 23 Uhr. So etwa um vier Uhr drehen wir den Hahn wieder hoch, dann gibt es kein Bier mehr, und dann ist die Party auch bald zu Ende“, kennt Köllmann die optimalen Zeiten für die meisten Gäste.