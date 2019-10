Metelen -

Zwei Jahre nach ihrem Entschluss, sich eine neue Vereinsfahne zuzulegen, können die Friduwi-Frauen jetzt endlich zur Tat schreiten: Am 2. November wird das neue Exemplar im Rahmen des Herbstgangs des Damenschützenvereins in der Pfarrkirche geweiht. Die neue Fahne lehnt sich in ihren Motiven eng an das Vorgänger-Banner an, das im Jahr 1992 noch selber angefertigt wurde.