Feinste Linien mit dem Laser geschnitten

Die Maschine ist gigantisch, frisst sich computergesteuert durch dicken Stahl und sorgt so dafür, dass etwa Teile für massive Räumschilde in den exakt benötigten Maßen aus den großen Stahlplatten gelasert werden. Doch das Werkzeug kann auch anders, ganz filigran, ebenso millimetergenau und mit Motiven, die in der großen Produktionshalle von Kremer Stahltechnik bislang nicht üblich waren.

Elche, Schneemänner, Sterne, ein Weihnachtsbaum und dazu der Wunsch „Frohe Weihnachten“ in schöner Schrift – die Laterne hatten die Programmiererinnen des Stahlbetriebs entworfen, als Aufmerksamkeit zum Fest für die Geschäftspartner. „Uns kam dann die Idee, dass wir die Laternen doch auch zu Gunsten eines guten Zwecks anbieten könnten“, erklärte Karina Kremer , die gemeinsam mit ihrem Mann Ansgar die Aktion vorstellte.

Die Deutsche Kinderkrebshilfe in Münster wurde kontaktiert, und dort war man so angetan von dem Prototyp, dass der Unterstützerverein für die an Krebs erkrankten Kinder selber einige der Laternen orderte.

Wir haben sämtliche Werkzeuge hier im Betrieb, um die Motive zu lasern, das Stahlblech abzukanten und schließlich auch zu verschweißen. Nur die Pulverbeschichtung erfolgte in einer Partnerfirma – die ebenfalls von den Laternen begeistert war, berichtet Karina Kremer.

Rot, anthrazit und weiß – das sind die Farben, die zur Auswahl stehen und neben den Motiven auf allen vier Seiten der 20 Zentimeter hohen Laterne gibt es noch einen Hinweis auf den Produzenten und die Kinderkrebshilfe auf dem Bodenblech.

„Absolut wetterfest“, verspricht Ansgar Kremer und nimmt die Laterne in die Hand. Sie bringt ein ordentliches Gewicht mit, die schmeißt so leicht keine Windböe um.

18 Euro kosten die Laternen pro Stück, der Erlös geht in Gänze an die Deutsche Kinderkrebshilfe. Erhältlich sind sie ab sofort und ausschließlich bei Kremer Stahltechnik im Industriegebiet Peddenfeld, Industriestraße 51 (gleich hinter dem Flugplatz) und zwar montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr und zusätzlich am 30. November (Samstag) von 9 bis 13 Uhr.