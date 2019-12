Am morgigen Samstag wünschen sich Matellias Fußball-Mädchenmannschaften wieder zahlreiche Zuschauer beim dritten Hallenturnier. Die Mädchenabteilung hat angesichts der guten Resonanz der letzten Jahre beschlossen, dieses Jahr wieder ein Hallenturnier anzubieten und hat diesmal für drei Altersklassen (F, C und B-Mädchen) eine Reihe von Startzusagen erhalten.

„Die Mädchen hatten in den vergangenen zwei Jahren alle so viel Spaß an dem Turnier, dass wir das natürlich auch dieses Jahr wieder auf die Beine stellen wollten. Es liegt uns am Herzen einen so schönen Tag für die Nachwuchsmannschaften auszurichten“, heißt es in der Ankündigung der Mädchenabteilung.

Insgesamt 15 Teams beteiligen sich am Samstag beim fünften in Metelen ausgetragenen Hallenfußballturnier für Mädchen-Nachwuchsmannschaften.

► Den Auftakt machen am Samstagmittag um 12 Uhr die F-Mädchenteams.

► Um 14 Uhr geht es dann für die C-Mädchenmannschaften um den Turniersieg.

► Den Abschluss bilden dann ab 18 Uhr die B-Kickerinnen.

In diesem Jahr werden auch wieder ein paar Mädchenmannschaften aus dem Kreis Borken an den Start gehen.

„Während des Turniers bieten wir in der eigens eingerichteten Cafeteria auf der Tribüne kostengünstig Kaffee und Kuchen sowie belegte Brötchen, Heißwürstchen im Brötchen und einiges mehr an. Natürlich sorgen wir für das leibliche Wohl sowohl der Besucher als auch für das der Spielerinnen“, teilt die Mädchenabteilung mit.

Auf die siegreichen Teams bei diesem Hallenturnier warten Pokale. Jede Teilnehmerin erhält zudem wieder eine Medaille als Erinnerung an den „Metelener Budenzauber“.

Eintritt zum Turnier in der Sporthalle an der Ochtruper Straße wird im Übrigen nicht erhoben. Die Spielpläne des Hallenfußballturniers sind auf der Homepage von Matellia zu finden.