Mountainbiker trotzen Schnee und Regen

„Schlechtes Wetter gibt es nicht, nur schlechte Kleidung.“ Eine Alltagsweisheit, sicherlich, aber eine, die im Zeitalter von Hightech-Funktionskleidung immer mehr an Berechtigung erlangt. Diente der Spruch in vergangenen Zeiten eher dazu, die Kinder aus der warmen Stube in Gummistiefeln und Parka an die frische Luft zu bringen, haben ihn Sportler nahezu verinnerlicht.

Wer Sport machen möchte, den kann auch noch so schmuddeliges Wetter nicht abschrecken. Die Mountainbiker des örtlichen Radsportvereins sind ein gutes Beispiel dafür, dass Sportler die kalte Jahreszeit nicht auf der Couch verbringen müssen oder sich allenfalls noch zur Fahrt ins Fitnessstudio aufraffen. Sie betreiben ihren Sport bei Wind und Wetter.

Für etliche der Freizeitsportler ist der Münsterland-Giro der letzte Termin im Jahr, an dem sie aufs Rennrad steigen – danach wechseln auch sie aufs Mountainbike. „Irgendwann macht es für die meisten keinen Sinn mehr, bei zu schlechtem Wetter mit den schmalen Reifen unterwegs zu sein“, führt RSV-Schriftführer Rainer Lösing im Gespräch mit dieser Zeitung die Gründe auf.

Die breiten, grobstolligen Pneus auf den Gelände-Fahrrädern passen da schon besser zum Wetter in der kalten Jahreszeit. Beim RSV gibt es eine Mountainbike-Fraktion, die auch sommertags unterwegs ist – alle zwei Jahre sogar gemeinsam in den Alpen. Dieser harte Kern wird in den Wintermonaten ergänzt durch die Vereinsmitglieder, die sich auch dann bewegen wollen. „Die meisten haben Spaß am Fahren im Gelände“, beschreibt Lösing Ziele in der Umgebung, die vom Treffpunkt am Sendplatz in wenigen Minuten oder in weniger als einer Stunde erfahrbar sind.

Die Metelener Heide mit ihrem Wegesystem ist da das erste Ziel. Wer meint, dass das zumeist brettebene Profil der Pättchen zu wenig Herausforderungen bietet, dem widerspricht das RSV-Vorstandsmitglied: „Da gibt es genügend Waldwege, auf denen es rauf und runter geht.“ Natürlich sei das nicht zu vergleichen mit dem Buchenberg, gelegen zwischen den Steinfurter Ortsteilen Burgsteinfurt und Borghorst. Dort deutet schon der Name an, dass das Gelände herausfordernder ist als in der Heide – und das auch oder gerade bei Schnee und Regen. „Dann ziehen wir uns eben entsprechend an“, erläutert Lösing, dass es Funktionskleidung speziell für Radler gibt – bis hin zu Neopren-Überziehern, damit die Schuhe trocken bleiben. Das alles kommt nach der Tour oftmals mit Schlammspritzern gesprenkelt in die Waschmaschine.

Doch egal, wie dass Wetter ist, zwei Ausrüstungsgegenstände haben die Mountainbiker stets dabei: Helm und Schutzbrille – Sicherheitsausstattung gerade bei übelstem Schmuddelwetter.