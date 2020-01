Kursus 20-3167: „Vergessen Sie den Alltagsstress und tanzen Sie sich fit mit Zumba, dem lateinamerikanisch inspirierten Tanz- und Fitness-Workout-Aerobic-Programm. Man bewegt sich zu lateinamerikanischen Rhythmen wie unter anderem Salsa, Samba, Merengue, Cumbia, Calypso und/oder Reggaeton“, schreibt die VHS. Kursstart: am Montag (13. Januar) um 20 Uhr.

Kursus 20-3159: Das Kursangebot Step-Workout/BOP verknüpft die Inhalte einer Step-Aerobic-Stunde mit einem klassischen Fitness-Workout. Teilnehmer bekommen ein abwechslungsreiches Herz-Kreislauf- und Fettverbrennungstraining sowie ein gezieltes Ganzkörperstraffungsprogramm mit und ohne Stepper und erleben so eine schweißtreibende und wohltuende Trainingsstunde. Start: am Dienstag (14. Januar), 18.30 Uhr.

Kursus 20-3044: „Reiki, Meditation und Yoga“ ist ein Angebot, das Menschen ansprechen soll, die an ihrer persönlichen Weiterentwicklung interessiert sind und sich dem Thema „geistige Energiearbeit“ weiter öffnen möchten. Damit sich eine Harmonie zwischen Körper, Geist und Seele einstellt, nutzen sie durch Reiki vermittelte Techniken und bringen durch sanfte Körperübungen und Meditationen aus verschiedenen Yoga-Stilen (Hatha, Nidra, Yin) die Lebensenergie wieder in Fluss. Auch dieser Kursus ist für Jung und Alt in jeder Lebenslage gleichermaßen geeignet. Start: 28. Januar (Dienstag), 20 Uhr.

Alle Kurse benötigen eine Anmeldung entweder online über die Internetseite oder per Anmeldekarte aus dem Programmheft. Für alle weiteren Informationen ist die Volkshochschule unter Telefon 0 25 53 / 9 39 80) erreichbar.