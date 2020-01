700 Verkehrsteilnehmer zu schnell im Tempo  30-Bereich

Metelen -

Rund 700 Kraftfahrer wurden im Laufe einer Woche, in der der Blitzanhänger des Kreises Steinfurt an der Ochtruper Straße aufgestellt war, mit zu hoher Geschwindigkeit registriert. Sie alle werden demnächst Post aus dem Kreishaus erhalten. Das Straßenverkehrsamt im Kreishaus stellt das neue Messgerät an neuralgischen Punkten wie vor Altenheimen und Schulen oder auch an Kindergärten auf.